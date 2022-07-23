【午夜凶鈴】炮轟Andi帶壞卓林狂數6宗罪　吳綺莉收午夜凶鈴：問我為甚麼還活着

▲ 吳綺莉網上炮轟Andi 6宗罪。

前亞姐吳綺莉未婚為成龍生下吳卓林，成長在單親家庭的卓林與母親相依為命，到2018年當時19歲的卓林與她大12年的外籍KOL Andi女友離家出走，到加拿大結婚，出走前吳綺莉已經指責過Andi教壞卓林，更曾回家偷竊。

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多年來吳綺莉曾經都有經濟支援卓林，嘗試釋出善意破冰，不過母女關係始終未有突破，吳綺莉昨日（22日)在微博上狂數Andi 6宗罪:慫恿卓林中斷學業、教卓林扮慘博同情、擅自拿走及變賣吳綺莉家中物品、刻意引人注目又怪罪於吳綺莉、不工作要求長輩資助，以及問吳綺莉「為甚麼還活着」。

全文如下:

謝謝妳教導我的孩子問老師退學費，不用讀書享受人生，教孩子只要你令別人覺得我們可憐，人家便會同情，謝謝妳來我家把我的東西都拿走，用來賣，五年了還像一個巨星一樣、怕給人認出，帶着孩子穿到像一隻鸚鵡一樣站在街上等人拍照、然後怪我們害了她，我叫警察把老外趕回加拿大，孩子為了愛要跟着她我也沒辦法，35歲怪責別人的家長不資助她的生活費，所以她很難過生病了不能工作，叫一個23歲的孩子承擔責任，因為人人都知道我（應為她）是誰，半夜打電話來問我為甚麼還活着？我也是今天才學懂愛原來是這樣的，沒有對錯，這種愛也真有趣。有趣的事情分享一下。

吳綺莉雖然沒有指名道姓指的是Andi，但網友認為吳綺莉怒斥Andi，紛紛安慰她等卓林長大了就會明白，叫她要好好照顧自己等。

在卓林離家後，吳綺莉開始養貓，她的社交網有很多和愛貓我合照，另外，她也身兼多職養家，有指她月前更考獲保險牌，有時會客串劇集或做主持，早前她參演ViuTV新劇《太平紋身店》時，接受TOPick專訪，她表示現在更覺得親情的可貴：「年青時不看重親情及友情，現在要活在當下，珍惜身邊擁有的。」說到女兒卓琳，吳綺莉明白沒法強求去修補關係，她說：「就由她自己闖下吧。」

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責任編輯︰王明芳