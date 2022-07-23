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【酷熱天氣】18間臨時避暑中心今晚開放　晚上10時半起可入住【附地址】

社會 17:46 2022/07/23

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18間臨時避暑中心今晚開放，晚上10時半起可入住。（黃建輝攝）

民政事務總署今晚（23日）開放18間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住。該等中心將由晚上10時30分開放至明早8時。

為配合進入政府處所前須使用「安心出行」流動應用程式的安排，所有人士必須先使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，方獲准進入夜間臨時避暑中心，獲豁免人士（包括12歲以下和65歲或以上的人士、有困難使用「安心出行」的殘疾人士、沒有智能手機的人士等）除外。獲豁免人士必須填寫指定表格登記其個人資料、聯絡電話和進入夜間臨時避暑中心的日期及時間，中心職員會核實表格上的登記資料。

如需進一步資料，可於午夜前致電民政事務總署熱線2572 8427查詢。夜間臨時避暑中心的地點如下：

香港區：

  • 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
  • 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
  • 奇力灣華貴邨華貴社區中心
  • 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心 

九龍區：

  • 紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
  • 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
  • 石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂
  • 慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
  • 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

  • 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
  • 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
  • 粉嶺祥華邨祥華社區會堂
  • 將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下至善活動中心
  • 沙田隆亨邨隆亨社區中心
  • 大埔鄉事會街2號大埔社區中心
  • 荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
  • 屯門湖山路101號湖山路社區會堂
  • 元朗朗屏邨朗屏社區會堂

夜間臨時避暑中心會在日間回復社區中心或社區會堂的功能，租借予社區人士舉辦活動。有需要的市民日間可選擇到指定社區中心或社區會堂的公用地方避暑。有關指定社區中心和社區會堂的地址，可參閱文件

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責任編輯：陳麗娜

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