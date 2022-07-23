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【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況

娛樂 17:52 2022/07/23

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台灣藝人林志穎昨日（7月22日）與兒子Jenso在桃園市蘆竹區中正北路一帶發生車禍，當日撞車後，林志穎座駕立刻起火全毀，幸在場人士把父子拉出車外。

但林志穎全身多處受傷、骨折，急送往林口長庚醫院治療。目前，林志穎的太太陳若儀及家人都在醫院陪伴。

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不涉酒後駕駛

現時林志穎病情相對穩定，接下來的兩三天會是關鍵時刻，但他除身上多處骨折外，還傷及臉部，據悉其臉骨碎裂。而經過一天搶救，林志穎的經理人在今日回最新情況稱：「目前還在觀察中。」

另外，車禍後，警方指林志穎已進行酒精測試，酒測值為零，不涉及酒後駕駛。但是，林志穎兒子Jenson年僅6歲，事發時卻坐在副駕駛座，疑違反台灣交通法例。

林志穎汽車立即著火。（爆廢公社）

疑違法讓兒子坐副駕

依當地「道路交通管理處罰條例」規定，小型車附載兒童行駛時，應將幼童依規定方式安置在安全椅上，年齡逾4歲至12歲以下或體重逾18kg至36kg以下兒童，應坐於後座及繫上安全帶。

故此未滿12歲人士坐在副駕駛座，最高可罰款3000元新台幣（約788港元），尚算不幸中的大幸的是，在今次車禍中，Jenson僅受輕傷。

撰文 : TOPick柴犬出動

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