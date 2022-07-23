【網上騙案】《東張西望》揭騙徒假冒麥明詩借錢12萬 醒目粉絲一招識破騙局

▲ 麥明詩重申自己不會在公眾平台向人借錢。

TVB節目《東張西望》揭發再有騙徒冒充藝人開設假社交帳戶呃錢，今次的冒充對象竟是十優港姐麥明詩。這位不一樣的「麥明詩」不單在社交網站主動與粉絲傾偈，又會向男性粉絲大派溫柔，「貼心」到查問對方有沒有太太或女朋友，隨即便會扮慘聲稱其父母入院等錢使，與及被食水深的幕後管理團隊大幅抽佣，要向這位「親愛的」粉絲「借」港幣12萬元應急，迅即被一名醒目粉絲火速悉破，並在掌握足夠的對話做證據後報警處理，由於他沒有金錢上損失，最終無法立案深入調查。

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節目《東張西望》昨日報道，這位冒牌「麥明詩」的社交網站帳戶，不論是帳戶頭像、背景資訊等，均與前香港小姐麥明詩的真實帳戶非常相似。唯一不同的是，假帳戶的名稱為「Louissa Mak」，比真的帳戶多了一個「S」。差點被騙的事主劉先生在節目中，大爆這位冒牌麥明詩，於6月21日透過假帳戶與自己對話，表示自己的父母入院急需錢用，隨後又問他有沒有太太或女朋友，連日對話不斷大打溫情牌。

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劉生又指，對方聲稱幕後管理團隊食水極深，收入拆帳只分得3成，因不想再被剝削，希望他可「借」出15750美金（即約12萬港元）作為電影許可費，藉此自資自立門戶。每次談及金錢，對方更會主動叫佢「親愛的」。

劉認為，該帳號明顯是假帳戶，整個過程的目的都只為了騙取他的信任和金錢，反問「麥明詩雖然唔係特別有錢，但係屋企經濟都叫過得去，你麥明詩12萬都要問fans借錢？」事後他更反客為主狂耍騙徒轉頭，對方眼見劉沒有上當，便用英文大罵他是懦夫。

麥明詩得悉事件後，接受節目訪問回應事件，她重申自己不會在公眾平台向人借錢:

我之前都知道有人冒充自己開咗個page，當時即刻向Facebook舉報，因為擔心唔知背後嘅人有咩企圖，擔心支持自己的朋友有損失。都冇辦法，因為網絡世界好多人用唔同方法行騙，希望大家警剔啲，我都係警剔啲，同埋我唔會透過公眾平台叫人借錢俾我。

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責任編緝：陳珈希