【日本疫情】單日增3.5萬宗確診　連續第二日創歷史新高

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日本疫情持續升溫，東京都單日新增34,995宗確診，連續第二日創歷史新高，埼玉縣和千葉縣亦錄得破紀綠的感染人數。東京都今日開始，為60歲以上及醫護人員接種第4劑疫苗，期望可減慢疫情擴散速度。

大阪府新增22,000人確診，創當地單日新高。愛知縣、千葉縣、北海道及沖繩縣等地染疫人數亦刷新紀錄。

厚生勞動省的數據顯示，截至星期三（20日），全國有超過61萬宗病例正在居家療養，最多個案的是東京都，其次是大阪府及神奈川縣，各地的病床使用率亦上升，和歌山縣達到74%，沖繩縣有68%，另外有8個縣達50%或以上。

據報日本政府正討論秋季開打第5針新冠疫苗，對象為長者等高危群體。當地預料屆時將接種針對Omicron變種病毒的疫苗，但具體何款疫苗仍未決定。日本亦宣布，將縮短密切接觸者隔離時間，最短僅得3日。

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責任編輯：陳麗娜