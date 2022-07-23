【兒童健康】兒科醫學會成立60周年　林正財笑談行醫趣事：我不是老人科醫生

▲ 林正財出席分享行醫趣事。（黃建輝攝）

香港兒科醫學會成立60周年，今日（23日）舉行科學會議，主題為「疫情中成長一代的康復」，有多名兒科專家出席，包括港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆、港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華等出席講解疫下新冠病毒的問題及疫苗接種情況。

行政會議成員林正財醫生亦是席上嘉賓，他透露自己還有一周退任安老事務委員會主席，笑稱「好多市民誤會他是老人科醫生」，其實本身是「兒科專科醫生」。他表示自己過去在伊利沙伯醫院受訓時，接受好多前輩教導，深深明白每一位小朋友背後受家庭環境受好大影響，當時在公立醫院兒科深切治療部時，因當年好多媽媽缺乏產檢，吸毒或者年紀太輕，不懂得照顧而引起嬰幼嬰須入院接受治療。

他表示，作為兒科醫生須建基於專業，可以解決很多社會問題，學習如何多角度、科學方法解決問題。希望香港兒科醫學會多參與社會上不同的事，兒童在疫情下面對很多問題，包括學習及情緒等問題。

▲ 香港兒科醫學會成立60周年舉行科學會議。（黃建輝攝）

另外，教育局局長蔡若蓮致辭時表示，疫情肆虐全球，教育局多管齊下抗疫包括推行疫苗接種計劃等，教育局目標是「應打盡打」，繼續呼籲學校爭分奪秒，透過不同途徑，接種疫苗。

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記者：伍瑋瑋