【兒童健康】香港兒科醫學會成立60周年　 宣布開展「兒童發展基金」關注兒童健康發展

▲ 香港兒科醫學會成立60周年舉行科學會議。（黃建輝攝）

香港兒科醫學會成立60周年，今日（23日）舉行科學會議，主題為「疫情中成長一代的康復」，有多名兒科專家出席，包括港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆、港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華等，講解疫下新冠病毒的問題及疫苗接種情況。

其他主持開幕典禮嘉賓包括勞工及福利局副秘書長(福利) 梁振榮、醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生、衞生署署長林文健、香港醫學專科學院主席梁嘉傑教授、香港大學醫學院候任暫任院長劉澤星教授等。劉宇隆教授、關日華醫生，任卓昇醫生，葉柏強醫生、陸志剛醫生是特邀演講嘉賓。

兒科醫學會亦宣布成立「兒童發展基金」，旨在支持香港兒童健康和福利發展。同時舉行一系列活動，包括60周年科學會議及2022年度香港兒科醫學會「兒童健康專業講座」等。

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行政會議成員林正財醫生亦是席上嘉賓，他透露自己還有一周退任安老事務委員會主席，笑稱「好多市民誤會他是老人科醫生」，其實本身是「兒科專科醫生」。他表示自己過去在伊利沙伯醫院受訓時，接受好多前輩教導，深深明白每一位小朋友背後受家庭環境受好大影響，當時在公立醫院兒科深切治療部時，因當年好多媽媽缺乏產檢，吸毒或者年紀太輕，不懂得照顧而引起嬰幼嬰須入院接受治療。

他表示，作為兒科醫生須建基於專業，可以解決很多社會問題，學習如何多角度、科學方法解決問題。希望香港兒科醫學會多參與社會上不同的事，兒童在疫情下面對很多問題，包括學習及情緒等問題。

另外，教育局局長蔡若蓮致辭時表示，疫情肆虐全球，教育局多管齊下抗疫包括推行疫苗接種計劃等，教育局目標是「應打盡打」，繼續呼籲學校爭分奪秒，透過不同途徑，接種疫苗。

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記者：伍瑋瑋