【65處納強檢】涉將軍澳峻瀅、茵怡花園、將軍澳廣場等【附詳細名單】

▲ 本港疫情似有反彈之勢。（黃建輝攝）

政府（23日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受新冠病毒病核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有63個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告。

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

1. 沙田水泉澳邨樂泉樓

2. 粉嶺雍盛苑雍薈閣

3. 葵涌葵馥苑樂葵閣

4. 柴灣華廈邨華欣樓

5. 東涌逸東一邨清逸樓

6. 大圍美田邨美致樓

7. 牛池灣彩雲二邨豐澤樓

8. 沙田㘭背灣街23 號旭禾苑

9. 秀茂坪秀茂坪邨秀華樓

10. 香港仔田灣邨田康樓

11. 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍第二座

12. 馬鞍山利安邨利華樓

13. 東涌裕東苑賀東閣

14. 柴灣漁灣邨漁進樓

15. 石硤尾石硤尾邨美禧樓

16. 大圍豐盛苑富盛閣

17. 黃竹坑南濤閣 2 座

18. 青衣長亨邨亨俊樓

19. 大埔昌運中心富昌閣

20. 觀塘寶珮苑寶瑚閣

21. 將軍澳健明邨明宙樓

22. 葵涌荔景紀律部隊宿舍第三座

23. 柴灣柴灣邨灣映樓

24. 粉嶺景盛苑歡景閣

25. 馬鞍山恆安邨恆峰樓

26. 東涌逸東一邨舟逸樓

27. 東涌映灣園賞濤軒 1 座

28. 黃大仙竹園北邨蕙園樓

29. 大埔曉運路 2 號德雅苑

30. 大埔寶雅苑家和閣

31. 鴨脷洲海怡半島怡豐閣

32. 青衣青衣邨宜業樓

33. 秀茂坪秀茂坪邨秀裕樓

34. 屯門兆軒苑順生閣

35. 將軍澳景林邨景榆樓

36. 將軍澳善明邨善禮樓

37. 土瓜灣欣榮花園 2 座

38. 藍田康雅苑荔雅閣

39. 粉嶺祥華邨祥順樓

40. 油塘油麗邨卓麗樓

41. 屯門大興邨興昌樓

42. 上水天平邨天祥樓

43. 將軍澳茵怡花園 5 座

44. 天水圍天富苑雅富閣

45. 大埔富善邨善雅樓

46. 荃灣麗城花園 1 期 2 座

47. 天水圍天恒邨恒輝樓

48. 天水圍嘉湖山莊樂湖居 1座

49. 馬鞍山福安花園 1 座

50. 大埔大元邨泰榮樓

51. 葵涌葵聯邨聯悅樓

52. 將軍澳峻瀅 7 座

53. 黃大仙黃大仙下二邨龍安

54. 將軍澳將軍澳廣場 3A 座

55. 牛頭角彩盈邨盈安樓

56. 北角寶馬山道 4 號天寶大

57. 沙田水泉澳邨清泉樓

58. 馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

59. 青衣青華苑華翔閣

60. 東涌逸東一邨漁逸樓

61. 天水圍天盛苑盛旭閣

62. 藍田平田邨平信樓

63. 牛池灣坪石邨金石樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

1. 青衣青泰苑祥泰閣

2. 香港仔香港仔大道 238 號

政府指出，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。



強制檢測公告詳情及指定檢測日子，按此

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責任編輯：伍瑋瑋