【書展2022】蔡瀾分享美食及人生哲學 　妙答會不會考慮外國安樂死

▲ 蔡瀾回答讀者提問時妙語如珠。（陳永康攝）

今年書展有多位著作作家及名人舉行講座，與讀書及市民分享新書內容，其中包括著名作家蔡瀾，他在書展「蔡瀾傾計會」分享對現時食物品質的看法，又認為是食材不如以前，很難再尋找到以前的味道，更妙答讀者提問，包括對在外國安樂死的看法。

香港「四大才子」之一蔡瀾（23日）出席香港書展講座，曾有一段時間不曾出席公眾講座的蔡瀾表示受邀於天地圖書並且有友人相伴，與一眾書迷進行傾談會，吸引多名市民參加。

對於美食有所追求的他，相然亦有提及對美食的看法，他認為煮菜的人需要努力，品菜的人也要努力，要對食物有要求和追求，才能品嚐到食物的真味。

▲ 蔡瀾在書展與讀者分享對美食、人生的看法。（陳永康攝）

除了美食觀點外，一向風趣的他亦有一套人生哲理，當被問及現在年輕人精神壓力大，如何活得更瀟灑自在？他建議年輕人把應該做的事情做好，做好學業、努力賺錢、貢獻社會以及孝順家人。他認為年輕人應該在生命力最旺盛的時候，多賺點錢。

有一位讀者問蔡瀾之前早前逝世的好友倪匡，曾有過去外國安樂死的想法，他有沒有此想法？蔡瀾再爆金句：

如果你們到了我們這個年紀，六七十歲 ，你會不會拿著一筆錢到語言不通的外國去做這樣的事情？」

另一位讀者也問了一個有趣的問題，假設返老還童到20歲，選擇放棄美食或者美色，他會選擇放棄哪個？？蔡瀾回答：「我不如去死。」令全場拍掌大笑。

中秋節將至，蔡瀾表示最懷念的味道是小時候吃的五仁月餅，他提及每逢中秋他都會分享的一篇文章《中秋》，他在文中表示月亮不是月亮，是轉播站，把思念傳遞給現在的朋友，以前的朋友以及永遠的朋友「倪匡」。

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實習記者：何彤茜