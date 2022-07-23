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【3區污水陽性】涉東區藍灣半島、寶馬山花園等　當局派21萬快測包

社會 21:30 2022/07/23

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熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

政府今日（23日）表示，東區、北區及灣仔區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

  • 東區 — 愛蝶灣、富怡花園、藍灣半島、杏翠苑、豪景、瓊峯園、慧雅閣、寶馬山花園、天寶大廈、翠樂邨及翠灣邨
  • 北區 — 奕翠園、上水中心、上水名都、新都廣場、順欣花園、龍豐花園、粉嶺名都、粉嶺中心、帝庭軒、御庭軒、榮福中心、榮輝中心及海聯廣場
  • 灣仔區 — 清風街及高士威道附近一帶住宅 （見附件）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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