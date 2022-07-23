【食用安全】黑糖珍奶90%非黑糖製　或添加致癌焦糖色素

▲ 台媒報道，市面上用到的黑糖9成以上是由粗糖製成，過程中或添加了含致癌物的「焦糖色素」。

天氣炎熱，一杯涼透心的黑糖珍珠奶茶相信是不少港人最愛。但有台灣媒體就曾報道，市面上用到的黑糖，有9成以上是由粗糖製成，過程中或添加了含致癌物的「焦糖色素」。

台媒《三立新聞》報道，台灣市面上號稱手工製作的古法黑糖，有9成以上是用粗糖製成。古法黑糖製造商張忠正指出，「還原黑糖」以粗糖融化，加入糖蜜調味，若嫌顏色不夠深，有些廠商會將黑糖回鍋再煮，加入焦糖色素或香料令顏色更深。

報道引述台灣營養師謝宜芳解釋，為加快焦糖色素形成，製作過程中使用了強鹼或阿摩尼亞的化學物，有機會產生致癌物質「甲基咪唑」。謝宜芳補充，飲料所使用的黑糖若只是以糖及焦糖色素製成，則不含礦物質、維生命等營養，但真正古法黑糖含有維生命B雜。

焦糖色素加熱過程中釋出致癌物

註冊營養師張雅媛（Tunice）受訪表示，焦糖色素為棕褐色至黑色的液體或固體，帶燒焦的糖香味；而致癌物「4-甲基咪唑」會在烹調加熱過程中釋出。「4-甲基咪唑」亦見於可樂、啤酒、醬油、麵包與咖啡等產品中。

Tunice引述食物安全中心資料，國際癌症研究機構曾評估「4-甲基咪唑」的致癌性，基於動物實驗結果，將之定為「或可能令人類致癌（第2B組）」的物質。她表示，攝入高劑量的「4-甲基咪唑」才會對健康構成風險。按一般份量攝取，則未必會因攝入過量而影響健康。以一名體重60公斤的成人計，每天食用多至300茶匙含高濃度「4-甲基咪唑」的豉油，仍未達令囓齒類動物致癌的劑量。

700毫升黑糖珍奶=14茶匙糖

Tunice提醒，黑糖珍珠奶茶屬高熱量、高糖飲品。以一杯700毫升黑糖珍珠奶茶計算，熱量逾600卡路里，約含70克糖，相當於14茶匙，已超於世衛建議每日不多於50克糖的標準（按每日攝取2000卡路里計算）。

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醫生：高糖分會「養癌」

據台灣電視節目《醫師好辣》，台灣肝膽腸胃科醫生張振榕表示，珍珠奶茶屬高糖分飲食，含有兩種容易致癌的成分，分別是「高果糖」和「玉米糖漿」，需酌量飲用。

張振榕引述一項實驗，實驗過程中把大腸癌細胞分別植入2隻老鼠體內，讓其中一隻老鼠吃素，另一隻老鼠則攝取高糖分飲食。結果發現，茹素的老鼠體內癌細胞並無增大，但另一隻老鼠卻在數個月內病逝，張振榕直指「糖份會養大腸癌」，而原因是高糖分會「養癌」，令大腸癌細胞增生超過3倍以上。

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責任編輯：羅嘉欣