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【一個傻瓜一個啞】跟蘇皓兒憶組女團辛酸　陳葦璇曾考定健身牌

娛樂 22:24 2022/07/23

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蘇皓兒和陳葦璇再聚。

剛加盟環球兼推出第一首派台作《一個傻瓜一個啞》的陳葦璇（Kira），找來閨蜜蘇晧兒（Chloe，拍片講述出道7年大爆料，包括當年As One在韓國訓練的「是」與「非」，二人更笑言自己長期被打壓！

Kira搬屋後，Chloe是有鎖匙的常客，適逢7月是一個十分特別的日子，二人剛出道推出《Candy Ball》都是7月，回想已是7年前的事了。

Chloe表示出道以來，近這兩年才開始懂事，以前很多事情因害怕和不夠膽去嘗試，Kira補充說：「一開始時唔夠膽有自己諗法」，兩人更開玩笑表示「我哋長期被打壓」。

Kiram是貓奴。

被問到出道7年有沒有曾經想過放棄，Kira道：「我唔覺得自己出道7年咁耐，我個人好多盤算，究竟自己係呢條路行唔行到落去。老實講我真係有諗過放棄，我每做一個決定，都攞我成個事業去搏。」

Chloe透露曾經有想過轉行，更考過化妝師證書，Kira也考過健身教練牌。當年As One解散之後，Chloe坦言好少job，浮浮沉沉經歷了很多，又沒有收入。

二人曾是組合As One的成員，當年在韓國受訓有不少趣事發生。

二人相識七年。

Kira表示：「一齊受訓改變我好多生活習慣，Chloe要帶眼罩瞓覺、又要攬住公仔，瞓覺時唔可以掂到其他人。開頭我哋兩個瞓同一張床，一日之後搞唔掂，最後我被逼瞓沙發。」

回想在韓國的生活，二人表示早上八時去練歌，其後在車上吃午餐，緊接上唱歌堂和影相堂，晚餐過後練《Candy Ball》。

不論排練了《Candy Ball》多少日，社長話達標才可以在韓國上節目，這些事情都令她們很難忘。

最新影片：曾韋喬訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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