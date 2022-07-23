【最後禮物】黃子華被讚100分神級演出　潘燦良完騷獲蘇玉華服侍

▲ 黃子華潘燦良完騷，蘇玉華特地捧場。

黃子華，潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》昨晚於演藝學院展開一連40場演出，楊受成先生夫人、劉嘉玲、林嘉欣，余詩曼、蘇絲黃、金燕玲 、蘇永康、蔡一智 、徐濠縈、陳國邦、許靖韻等等均有到場支持，星光熠熠 。

演出過後，一眾演員一同上台謝幕，接受觀眾歡呼及雷動掌聲，英皇娛樂主席楊受成博士台上表示：「這個劇本來一月舉行，但因為疫情延遲六個月，多謝子華哥，燦哥，各位台前幕後工作人員，做得非常非常之好，多謝你地。多謝所有觀眾，聽監製Alex (馮貽柏) 講，我地這次幾乎係零退票。」

▲ 楊受成夫婦、劉嘉玲捧場。

黃子華演出過後，於後台跟少量來支持好友會面，個個都大讚係「神」演出，子華接受訪時笑話：「神，係呀，我當自己係「神神」(神經個神) 地㗎啦！」

問他覺得自己幾多分？子華說：「一定重有好多進步空間，舞台係日日唔同分數，同拍電影唔同 ，舞台係日日唔一樣，觀眾互動，對手互動，自己狀態，個日血壓呀咁，都有影響，係一個好刺激一個活動。」

▲ 子華演出受讚。

每次演完都見子華返入後台虛脫一樣，子華坦言：「基本上做呢個戲，各位鐘意睇人疲倦係好抵睇，我試過綵排後開車回家，綵排地方同我屋企不過只需十分鐘車程，但我開五分鐘車之後，係攰到係一條最繁忙街道上面，同自己講 : 『算啦，掉低架車瞓係路邊算！我頂唔到啦！』後來真係要泊低架車，休息一陣先再開返回家。各位觀眾有機會來睇，睇過包你認同係抵攰！哈哈。」

問到子華，咁攰咁，四十場點保養身體？「莊梅岩教我，每日只做一件事，只係做戲。我打算每晚八點開場，完場十一點幾番屋企，十二點訓到第日早上七點九囉！咁應該夠休息。然後咪返來開工。」

▲ 二人有不少激烈戲份。

潘燦良騷後表示，好開心終於等到今日一齊見觀眾，其實疫情剎停，是不幸中大幸，隔半年大家沉澱了，又有新體會，角色深化和改善。

講到子華每次演出完好攰，阿燦：「呢個戲真係唔簡單，雖然唔係一個人撐起。但主要我同子華，三個鐘戲，由無乜發展到好激烈到兩兄弟之間的爭鬥，真係每次做完都覺得好花功夫氣力。」

他又說：「我老婆已經搬定張按摩椅出廳比我，因為每晚我收工返去，都話好攰，她搬定出來等我可以按摩舒緩下。不過同一個咁好團隊合作，同子華對戲，係一件好享受的事，再攰都開心。」

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