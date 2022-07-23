【新冠疫情】劉宇隆認為新冠病毒未成為「風土病」 　指政府與專家沒有很大矛盾衝突

▲ 劉宇隆表示，Omicron變異速度極快，不同的變異病毒株亦值得擔心。（伍瑋瑋攝）

香港兒科醫學會成立60周年舉行科學會議，政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆是其中一名演講嘉賓，他表示估計全港有5、6百萬人曾感染新冠病毒，相信大部分人已有「混合免疫」，現時學校仍需要每日快測。

劉宇隆表示，Omicron變異速度極快，不同的變異病毒株亦值得擔心，需要小心應對。現時本港中學生接種疫苗已接近九成，但仍有學生感染，故認為學生仍需要每日快測，有助及早發現個案，減低爆發風險，否則會影響學生上面授課。

至於新冠病毒是否已成為風土病，他認為以全世界格局看，絕對未到風土病。風土病的定義是不會有很多死亡個案及重症。而由大流行去到風土病是一個過程，每個地方的步伐都不同。

對於近日醫務衞生局局長盧寵茂指專家小組討論後，會統一發布消息，希望公眾不會在不同來源收到混亂的訊息，被問到召開專家小組會議後，政府當局有沒有提醒專家小組成員，對公眾或對外公布訊息需要注意的事項?

劉宇隆回應時，先以新加坡作為例子，他解釋新加坡長者的接種率那麼高，由於發放的訊息很清楚，令到他們的長者接種疫苗較多且較快。

他表示專家當然可以發表自己的意見，意見不局限於專家的經驗及認知，但當落實政策時需要考慮很多因素，包括市民的接受程度、社會的需求、經濟考量等，希望推動政策嘅時候可以較為順暢，強調自己沒有受壓制：

我自己本人唔覺得受到甚麼的壓制，唔可以講些甚麼，我今日都有見傳媒，自己亦十分坦蕩，只要大家心裏都知道係為了香港好，政府同專家沒有說甚麼很大的矛盾衝突。

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記者：伍瑋瑋