【凍飲惹禍】男子飲凍飲品後狂吐血險喪命 醫生：凍飲對消化道產生刺激切勿急飲

內地多地連日高溫，不少人喜歡飲凍飲料消暑降溫。但黑龍江哈爾濱一名男子因一口氣飲下一支冰凍飲品，竟狂吐了1000ml血。

綜合内媒報道，據當地醫院閉路電視拍攝畫面顯示，一名身著白色T恤的男子邊走邊彎下腰狂吐鮮血，地下血跡斑斑。當值醫護見狀，立即將男子送去搶救區搶救。經過輸血及治療，男子的生命體徵逐漸恢復平穩、脫離危險。

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報道指，該名男子今年38歲，身體狀況良好，導致他吐血的竟是一支冷凍飲品。男子介紹指，因天氣炎熱，他一口氣喝下一支凍飲，隨後便出現吐血症狀。

醫生稱，因大量凍飲快速進入消化道，導致患者消化道黏膜產生強烈的痙攣，從而造成賁門撕裂、消化道出血，而在嘔吐過程中又進一步造成了食道和胃部連接處的黏膜撕裂，病情較為兇險。

醫生指，患者吐血時已是休克初期，屬於朦朧狀態，若在院外發生這種情況，未有得到及時救治，則很有可能造成生命危險。

醫生提醒，冰凍食品、飲品會對消化道產生刺激，要依據個人的情況減少進食量和降低進食速度。由賁門撕裂導致患者大出血的情況並不少見，一旦發生或有生命危險。

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責任編輯：羅嘉欣