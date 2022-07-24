【新冠肺炎】陳家亮料確診個案或升至5位數　中大醫院已預留病房接收患者

▲ 中大醫學院院長陳家亮。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，確診個案連續數天高達逾4千宗確診。中大醫學院院長陳家亮料，在可見將來會重上5位數水平，確診患者康復後出現「長新冠」症狀的情況令人關注；另指中大醫院有預留特別病房，隨時可接收醫管局的新冠患者。

中大醫學院院長陳家亮今早（24日）在一個電台節目中提到，本港近日單日新增逾4000宗確診個案，預料在可見將來會重上5位數水平。他解釋，現時本地確診個案平穩上升，即使重上過萬宗都不意外，認為最重要是做好個人責任，尤其長者及長期病患者等高危群組應盡快完成接種疫苗，讓醫療體系有能力處理愈來愈多的住院患者。他又說，中大醫院在設計階段已預留特別病房，隨時可以協助醫管局接收新冠患者。

他認為確診者康復後出現「長新冠」症狀的情況令人關注，指中大一直有為出現「長新冠」症狀的康復者，提供綜合式服務，包括分析糞便了解腸道微生態情況，繼而收集數據，讓政府更好規劃醫療服務。

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責任編輯：郭詩詩