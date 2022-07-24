  • 33°C
香港時間 : 2022724日 (週日) 11:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】旺角破非法賭檔及防疫巡查　警拘28人

社會 10:46 2022/07/24

分享：

分享：

熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

警方今日（24日）表示，突擊搜查旺角三個住宅及商業單位，又巡查區內18個處所，拘捕18男8女，年齡介乎21至60歲，當中11男3女，同時涉嫌違反防疫規例，已發出定額罰款通知書。

旺角警區刑事部、特別職務隊、牌照課及西九龍機動部隊聯同相關部門人員，在7月21至22日突擊搜查旺角區內三個住宅及商業單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔、一個懷疑賣淫場所及一個懷疑毒窟。人員亦巡查區內遊戲機中心、桌球室、酒吧以及餐飲處所。

行動中，人員共拘捕18男8女，年齡介乎21至69歲，涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「販運危險藥物」、「藏有危險藥物」、「經營毒窟」及「管有攻擊性武器」。當中被捕的11男3女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，人員在行動中發現黑布街74-76號一食肆內一名23歲姓施男員工未能提供有效的疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（599L章），人員將會向他發出定額罰款通知書。有關處所負責人沒有確保場內員工遵守防疫條例規定，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員將會向該負責人發出傳票，而該食肆亦需要暫停晚市堂食14天。人員亦分別在通菜街的兩間酒吧內發現一名27歲女子及一名38歲女子使用他人的針卡進入酒吧場所，兩人涉嫌「誤導警務人員」被捕，現已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【3區污水陽性】涉東區藍灣半島、寶馬山花園等　當局派21萬快測包
21:30 2022/07/23
【3區污水陽性】涉東區藍灣半島、寶馬山花園等　當局派21萬快測包
【新冠疫情】劉宇隆認為新冠病毒未成為「風土病」 　指政府與專家沒有很大矛盾衝突
21:00 2022/07/23
【新冠疫情】劉宇隆認為新冠病毒未成為「風土病」 　指政府與專家沒有很大矛盾衝突
【新冠肺炎】陳家亮料確診個案或升至5位數　中大醫院已預留病房接收患者
今日 10:27
【新冠肺炎】陳家亮料確診個案或升至5位數　中大醫院已預留病房接收患者
【爆竊】葵涌村屋遭撬窗爆竊　男戶主失29萬財物
今日 10:22
【爆竊】葵涌村屋遭撬窗爆竊　男戶主失29萬財物

你可能感興趣

【3區污水陽性】涉東區藍灣半島、寶馬山花園等　當局派21萬快測包
21:30 2022/07/23
【3區污水陽性】涉東區藍灣半島、寶馬山花園等　當局派21萬快測包
【新冠疫情】劉宇隆認為新冠病毒未成為「風土病」 　指政府與專家沒有很大矛盾衝突
21:00 2022/07/23
【新冠疫情】劉宇隆認為新冠病毒未成為「風土病」 　指政府與專家沒有很大矛盾衝突
【新冠肺炎】陳家亮料確診個案或升至5位數　中大醫院已預留病房接收患者
今日 10:27
【新冠肺炎】陳家亮料確診個案或升至5位數　中大醫院已預留病房接收患者
疫苗 遊戲 危險藥物 餐飲 旺角 酒吧

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
17:52 2022/07/23
【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
【罕見意外】2歲半男童嬉水池玩耍被切斷手指　涉事小孩及家長極速逃離
14:08 2022/07/23
【罕見意外】2歲半男童嬉水池玩耍被切斷手指　涉事小孩及家長極速逃離
【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡
14:14 2022/07/22
【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡