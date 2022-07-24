【舊區更新】土瓜灣五街及十三街重建難度複雜　韋志成：九龍城項目有助推展這類大型項目

▲ 土瓜灣十三街。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成今日（24日）表示，6個土瓜灣項目已經推出招標，其前期款項收入為市建局帶來超過200億元的流動資金；附近的土瓜灣道項目和九龍城沙浦道項目亦已分別進入收購和清場階段，預計在未來兩至三年招標。這些於近年在九龍城區啟動的重建項目，將有助在不同地區推展像「五街」、「十三街」這類土地狀況的大型項目，積累所需資源。

韋志成在網誌指，明白舊區內仍有為數不少的舊樓群有待更新，例如位於土瓜灣的「五街」、「十三街」便是其中一個住戶希望市建局盡快重建的小區。一些意見認為這些巨型建築群樓宇狀況及居住環境欠佳，市建局應盡早處理，對此我非常理解。然而，部分人士對處理這類巨型舊樓群的難度，並沒有確切的了解。事實上，發展「五街」、「十三街」的難度，比起上述市建局近年開展的項目，有過之而無不及。

在規劃層面，「五街」、「十三街」的發展密度非常高，其私人土地的現有地積比率已接近現行規劃和法規所准許的發展密度，現時剩餘可准許興建的樓面面積，只佔總准許發展面積不足一成。與兼善里同樣亦是巨型建築群項目不同，「五街」、「十三街」舊樓群附近並沒有未發展的政府土地和老舊設施可以整合，在重整及重新規劃時，如何可以發揮最大的規劃牌益，挑戰甚大。

「五街」及「十三街」樓宇附近有多幢工業大廈，不少工廈廠戶在大廈內經營業務，毗鄰更有一所運作中的煤氣廠。若要改善這種土地用途不協調的情況，無可避免要制定一個能兼容住宅用地和部份現有工業用地的規劃，需要處理多重技術挑戰。團隊早於數年前，已就整合住宅和工業用地作高密度綜合發展，以及所需要的技術可行性研究，包括安全風險評估，開展相關工作，為日後「五街」及「十三街」的更新工作創造條件。

他又稱，為持續推展舊區更新的工作，在這8年間在九龍城區進行的更新工作從無間斷，這包括在「小區發展」模式下啟動8個相連的重建項目，達致整個小區規劃一體化，促進該區的連接和步行環境。舊區更新是一個城市的百年基業，要持續前行，必須要決心、智慧和和毅力；面對難題和艱巨的項目，市建局不會迴避，亦不會坐視不理。團隊一直以新思維及新規劃工具，為項目拆牆鬆綁，提升執行的可行性。

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責任編輯：余思嵐