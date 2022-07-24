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【MIRROR演唱會】姜濤「大屠殺」教主Edan慘成目標　魯庭暉紅館後台為12子打氣

娛樂 12:01 2022/07/24

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姜濤紅館後台「大屠殺」，Anson Lo及Edan慘成目標。

人氣男團MIRROR將於明晚（7月25日）假紅館舉行12場的演唱會，也是MIRROR首次紅館開屬於他們的演唱會，難怪無論是鏡粉或12子都格外興奮。

當中23歲「人氣王」姜濤日前夜訪混血表妹酒店房，一同看回舊作自我檢討；昨日（7月23日）更反轉後台來個「大層殺」，不論隊友Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安），甚至女工作人員也不放過，見人就「射」！

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後台大屠殺

姜濤昨日在社交平台晒出紅館後台的片段，當眾人忙於為明天演出作準備時，姜濤童心未泯，拿著玩具槍周圍玩。

他先當印有演唱會海報的圍板作標靶，向「大表哥」Stanley（邱士縉）及自己的大頭照練槍法，然後就開始向四圍的工作人員攻擊，更影帝上身咆哮：「點解！點解要迫我？點解要迫我做演唱會？」並調皮寫上「開始後台大屠殺」，在後台見人就射，女工作人員也不幸「遇襲」。

及後，姜濤行動升級，走進化妝間向休息中的「教主」Anson Lo「下手」，教主邊喝水邊慘叫；之後就輪到正在set頭的Edan，片中見他沒擋沒避下硬食「子彈」，同樣慘叫了一聲，相當搞笑。

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魯庭暉為12子打氣

另外，MakerVille行政總裁魯庭暉昨日亦親到紅館視察情況及鼓勵12子，並在社交平台分享點滴。

他透露看了一會綵排，就被花姐「趕入後台」，笑言：「車，唔想俾我睇咪唔睇囉，聽日full run 咪一樣睇到！入後台傾偈囉。」

他轉移到後台與12子聊天，形容似會考考生的自修室：「喺後台呢，就好似考會考之前嗰日喺自修室，讀到悶悶地，又開始有少少緊張，跟住同同學吹下水嗰種感覺。」

魯庭暉到紅館為12子打氣。（Instagram圖片）

雖然魯庭暉平日也經常與他們聊天，但這天感覺特別不同：

傾嘅時候，會有一種…一起看將來嘅感覺。每個人都係自己生命嘅主角，係，有好多人好努力咁幫緊佢哋，但係，主角係佢哋，佢哋不斷成長，自然有好多唔同嘅想法idea 同感覺，我哋喺佢哋身邊，需要嘅係理解佢哋想寫一個咩故事，然後盡力幫佢哋，一齊成就呢個屬於佢哋12個嘅故事。

撰文 : TOPick柴犬出動

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