【車CAM直擊】屯門男童突衝出馬路　籲家長拖實小朋友

▲ (屯門友fb影片截圖)

網上流傳一段行車紀錄儀的片段，一名男童突然衝出馬路，同行女子追上抱回男童。上載者呼籲家長拖實小朋友。

事發在上周五（22日）下午近6時，片段顯示一輛私家車駛進屯利街時，一名男童突然奔出馬路，同行女子即急忙追出，並伸手拉回他，私家車見狀亦及時煞車，該名女子抱起男童走回路邊，舉手向司機致歉。

上載者表示，「今日17：44 拜托（託）一下各位帶小朋友既家長 ，請拖實小朋友，已經唔係第一次 ，呢到兩邊成日泊满（滿）車好易出事。我停車場剛轉出嚟所以較慢，如果快速少少后（後）果可能唔係咁，希望帶小朋友嘅家長同揸車嘅都留意一下啦」。

不少網民留言讚賞司機。

司機反應值得“贊”（讚），反觀呢位家長應好好反省，及教下個小朋友...

比個司機一個贊（讚），突然衝出來真係好難殺（煞）停，家長要捉實小朋友，唔係就後悔莫及

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記者：余思嵐