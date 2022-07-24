  • 34°C
香港時間 : 2022724日 (週日) 13:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【車CAM直擊】屯門男童突衝出馬路　籲家長拖實小朋友

社會 11:59 2022/07/24

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(屯門友fb影片截圖)

網上流傳一段行車紀錄儀的片段，一名男童突然衝出馬路，同行女子追上抱回男童。上載者呼籲家長拖實小朋友。

事發在上周五（22日）下午近6時，片段顯示一輛私家車駛進屯利街時，一名男童突然奔出馬路，同行女子即急忙追出，並伸手拉回他，私家車見狀亦及時煞車，該名女子抱起男童走回路邊，舉手向司機致歉。

上載者表示，「今日17：44 拜托（託）一下各位帶小朋友既家長 ，請拖實小朋友，已經唔係第一次 ，呢到兩邊成日泊满（滿）車好易出事。我停車場剛轉出嚟所以較慢，如果快速少少后（後）果可能唔係咁，希望帶小朋友嘅家長同揸車嘅都留意一下啦」。

不少網民留言讚賞司機。

司機反應值得“贊”（讚），反觀呢位家長應好好反省，及教下個小朋友...

比個司機一個贊（讚），突然衝出來真係好難殺（煞）停，家長要捉實小朋友，唔係就後悔莫及

 

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔　驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【新冠肺炎】陳家亮料確診個案或升至5位數　中大醫院已預留病房接收患者
今日 10:27
【新冠肺炎】陳家亮料確診個案或升至5位數　中大醫院已預留病房接收患者
【爆竊】葵涌村屋遭撬窗爆竊　男戶主失29萬財物
今日 10:22
【爆竊】葵涌村屋遭撬窗爆竊　男戶主失29萬財物
【防疫措施】旺角破非法賭檔及防疫巡查　警拘28人
今日 10:46
【防疫措施】旺角破非法賭檔及防疫巡查　警拘28人
【舊區更新】土瓜灣五街及十三街重建難度複雜　韋志成：九龍城項目有助推展這類大型項目
今日 11:20
【舊區更新】土瓜灣五街及十三街重建難度複雜　韋志成：九龍城項目有助推展這類大型項目

你可能感興趣

【新冠肺炎】陳家亮料確診個案或升至5位數　中大醫院已預留病房接收患者
今日 10:27
【新冠肺炎】陳家亮料確診個案或升至5位數　中大醫院已預留病房接收患者
【爆竊】葵涌村屋遭撬窗爆竊　男戶主失29萬財物
今日 10:22
【爆竊】葵涌村屋遭撬窗爆竊　男戶主失29萬財物
【防疫措施】旺角破非法賭檔及防疫巡查　警拘28人
今日 10:46
【防疫措施】旺角破非法賭檔及防疫巡查　警拘28人
司機 兒童健康 交通事故 屯門

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
17:52 2022/07/23
【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
【罕見意外】2歲半男童嬉水池玩耍被切斷手指　涉事小孩及家長極速逃離
14:08 2022/07/23
【罕見意外】2歲半男童嬉水池玩耍被切斷手指　涉事小孩及家長極速逃離
【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡
14:14 2022/07/22
【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡