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【新冠肺炎】高永文倡「黃碼」涵蓋至緊密接觸者或強檢者　達致精準抗疫

社會 12:16 2022/07/24

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行會成員兼食衞局前局長高永文。（資料圖片）

政府推出紅黃碼識別確診者及檢疫人士，行政會議成員高永文認為，當局可以考慮將黃碼涵蓋到密切接觸者或須強制的人士，以達致精準抗疫。

行會成員兼食衞局前局長高永文今早（24日）接受電視節目訪問時提到，政府在研究紅黃碼系統時，可以考慮在試行第一階段後，將黃碼擴闊至密切接觸者或須強檢的人士，以達致精準抗疫。

希望透過系統識別已確診或有機會確診的人，令他們在可能傳播的數日中，因潛伏期低，在數日可能傳播的時間中用「黃碼」，令這些人不能去一些我們認為高危傳播的地方，反而在交通工具、工作地方等戴口罩是沒有那麼擔心，食飯、酒吧更加暫時不要去了。政府在此時謹慎點看法是對的，但我們要有心理準備，如這個做法更成功，是否可將精準程度再調節一下呢？

對於早前醫務衞生局局長盧寵茂提到，當局會研究「安心出行」程式實名制，高永文表示同意有關做法，但認為港府會謹慎決定是否推行。

另外，他又提到自己原本支持以全民強檢方式，達致清零遏制疫情，惟考慮到現時市民無法承受禁足等措施造成經濟影響，因此政府無法實行全民強檢，應以精準抗疫方式應對。

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責任編輯：郭詩詩

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