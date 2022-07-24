【舊日的足跡】黃夏蕙無悔為祥嫂被誤博出位　自爆月收10萬生活費有錢過對方

▲ 黃夏蕙接受港台節目《舊日的足跡》大談陪祥嫂爭產的往事。

黃夏蕙接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，分享她下月的美國之行，還解說重視上頭炷香的因由，以及憶述與已故好友祥嫂的情誼。

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89歲黃夏蕙將於8月11日飛往美國，外出走走兼進行巡迴演唱。「疫情下好無聊，我要出外透吓氣，起碼幾個月。我會開始美加巡迴演唱，第一站係西雅圖，有幾多場就做幾多場，我無所謂，最緊要趕到返嚟上頭炷香，否則我都會去美國三藩市嘅黃大仙供奉。其實我早已移民，係囡囡擔保我嘅，但我始終覺得香港好，返咗嚟，依家我連美國身份證都冇。」夏蕙姨笑稱今次去美國只會帶幾套登台服和假髮。她還期待明年兔年可以扮兔仔，跟美國那些穿短裙、戴頭箍的兔女郎一樣作性感打扮。

頭炷香迷信之謎

夏蕙姨解釋她每年必定去上頭炷香是因為迷信。「初時我哋四個好朋友，司徒關佩英、鄧碧雲同鳳凰女會去，祥嫂（洪金梅）偶然都會到。有一年司徒關佩英冇去，嗰一年佢自殺；又有一年鄧碧雲入醫院，結果冇去，又出事；鳳凰女去咗美國冇去到嗰年，又傳嚟噩耗；嗰一年祥哥祥嫂有去，但係第二年冇去，又出現家變。我好驚好驚，每一年佢哋唔去，我都一定要去。」

陪祥嫂爭產被誤博見報

夏蕙姨上一次去美國是2019年，甫下機便接獲祥嫂入院繼而離世的消息。她謂當時不能置信，因為對方前一晚還是好端端的。由於當時未能即時回港，她遂在美國一寺院擺放祥嫂與其丈夫新馬師曾的靈位。夏蕙姨又憶述祥嫂17歲時兩人便認識，當年更與鳳凰女、鄧碧雲等一班姊妹經常見面。她形容對方為完美女性，事事以家庭為重。「嗰陣時祥哥日日都要食燕窩，佢親自揀得好乾淨。祥哥食完，佢用啲水撈一吓煲底就自己飲。」

▲ 夏蕙姨無悔當年陪祥嫂爭產而被誤博出位。（東星圖片）

「仲記得1996年鄧家事件，佢被迫咗出嚟（離家）要入住酒店。冇幾耐佢偷走咗，我仲要日日扮送飯畀佢食。後來佢同啲仔女好番，我好安樂，點知之後佢哋又再反面，我唯有成日陪住佢。佢同仔女搞成咁，其實我都莫名其妙。啲人話我博出位、博見報，其實越見報就越驚，行就行先、死就死先！好彩我屋企人從來都冇畀壓力我，知道我做嘅一定啱。到依家我都冇後悔幫佢，我哋係好姊妹。當時啲人話祥嫂嘅身家一定畀晒黃夏蕙，哈哈！其實我仲有錢過佢，嗰陣我老公胡百全一個月畀我10萬蚊生活費。」

建議方艙醫院做老人院

夏蕙姨是個玩得之人，現時多被人暱稱做夏蕙BB。「我唔知大家幾時改口叫我做BB，又叫我做女神。可能佢哋覺得我幼稚啩！我去派避孕袋，啲年青人好驚，我鼓勵佢哋攞一個，保護自己，唔用就送畀爸爸，嘩！結果反應好好，個個都嘻嘻哈哈同我影相，其實派避孕袋同派米都差唔多。有一次我話去參選區議員，其實我係想人哋聽到我嘅聲音。依家啲方艙醫院造得咁靚咁好，點解唔用嚟畀啲老人家住？好多老人院好逼，（病毒容易）一個傳一個，希望超哥特首（李家超）畀啲老人入住方艙醫院。我嘅最大心願都係有一間老人院，生養死葬一條龍服務。不過依家十劃都冇一撇，因為（社會）呢3年嚟都民不聊生。」

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第二段婚姻

夏蕙姨是次美國之行也為與兒孫共聚天倫。她與前夫胡百全育有4子2女，坦言當年全無社交活動，及至丈夫離世，她才偶爾去看賽車。香港賽車之父潘炳烈後來成為她的丈夫。「我同佢係世交，我欣賞佢能人所不能，落到賽場可以由頭帶到尾。佢都離過婚兩次，後來我哋決定一齊去美國居留，所以我就結婚。」她感慨這次離開香港最不捨的是跟朋友的感情：「希望大家都健康快樂，得饒人處且饒人，記得種瓜得瓜、種豆得豆，唔好傷害人。希望世界和平，因為如果我可以風花雪月，人家就淒淒涼涼，個心點過意得去？」