【爆竊】涉爆竊多間旺角區地舖逾3萬元　64歲男子被捕

▲ 警方旺角警區刑事調查隊第二隊主管督察鄭浩正簡報案情。（警方fb直播）

警方今日（24日）表示，旺角區內多間地舖遭賊人爆竊，拘捕一名64歲男子，並檢獲一輛單車及一些懷疑被捕人犯案時身穿的衣物。案件將於明日西九龍裁判法院提堂。

警方旺角警區刑事調查隊第二隊主管督察鄭浩指，今年7月19日至22日接獲2宗報案，指旺角區兩間地鋪懷疑遭爆竊，損失共約38000千元財物，包括現金及3部手提電話 。



旺角警區刑事調查隊第二隊連同特遣隊人員接手調查案件，根據線報及經深入調查後，警員7月22日進行埋伏行動，發現一名男子於油麻地官涌街一地鋪懷疑正進行爆竊。警員上前截查，在該名男子身上搜出一支破窗器、一個剪鉗、手套及一枝電筒。該店鋪於事件中未有損失。警員遂拘捕該名64歲姓鄭男子涉嫌「企圖爆竊」。調查後發現他亦涉嫌與另外兩宗爆竊案有關，他同時涉嫌「爆竊」被捕。



警方重申，入屋犯法罪是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十四年。警方呼籲市民切勿因一時貪念，以身試法。

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責任編輯：余思嵐