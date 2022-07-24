  • 34°C
香港時間 : 2022724日 (週日) 13:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【危險抺窗】土瓜灣女子20樓露台企膠櫈抹外窗　嚇親街坊︰跣一跣就玩完

親子 12:57 2022/07/24

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

土瓜灣一名疑似鐘點工人的女子，被發現在20樓露台企膠櫈抹外窗，非常危險。

抹外窗意外時有發生，昨日（24日）有土瓜灣街坊上傳照片，見到一名疑似鐘點傭工的女子，在20樓高的露台站在膠櫈上抹外窗，大半身高於圍欄，相當危險。因此街坊出帖文希望通知戶主，下次要阻止同類事情發生。

該名街坊在facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」上載照片發文，稱發現一女子在大廈露台站在膠櫈上用地拖抹外窗，從照片可見該女子的上身稍為傾前，雙手拿著地拖抹室外的玻璃窗，非常牙煙。

由於該女子戴上口罩，街坊估計可能是鐘點工人，街坊希望戶主能看到帖文，下次應加以阻止。

嗰度起碼廿樓高，無人值得用一條命去清潔一塊玻璃。（利申，唔係要公審，只希望大家都平平安安）

最新影片推介︰

網民︰隨時變凶宅

帖文引來很多網民關注，尤其留意到疑似鐘點工是站在膠櫈上，而且周圍沒有扶手，「膠櫈真係會好易郁」、「跣一跣就玩完了」，建議應用加長的拖把或安裝防墮網，最好請抹窗公司來處理，以避免意外發生。

點擊圖片即睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
    +9
    +8

根據勞工處外傭僱傭合約規定，當僱主要求傭工清潔窗戶向外的一面（外窗），而該窗戶並非位處地面、毗鄰可合理地供傭工安全工作的露台或走廊，則必須已安裝窗花，而窗花須鎖上或被固定，同時外傭除手臂外其他身體部分都不可伸出窗外。

而據僱員補償條例，無論聘用全職或兼職鐘點工，於工作期間意外受傷或死亡，僱主一般情況下都要承擔法律責任，故需要為鐘點工購買勞工保險。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡
14:14 2022/07/22
【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡
【住屋問題】2人輪候公屋獲派西灣河康東邨　需共用廚房事主心情跌落谷底
18:35 2022/07/16
【住屋問題】2人輪候公屋獲派西灣河康東邨　需共用廚房事主心情跌落谷底
【富貴港孩】爸爸駕寶馬接放學2個工人拎書包　中三女生︰同學笑我太有錢
21:30 2022/07/13
【富貴港孩】爸爸駕寶馬接放學2個工人拎書包　中三女生︰同學笑我太有錢

你可能感興趣

【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡
14:14 2022/07/22
【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡
【住屋問題】2人輪候公屋獲派西灣河康東邨　需共用廚房事主心情跌落谷底
18:35 2022/07/16
【住屋問題】2人輪候公屋獲派西灣河康東邨　需共用廚房事主心情跌落谷底
【富貴港孩】爸爸駕寶馬接放學2個工人拎書包　中三女生︰同學笑我太有錢
21:30 2022/07/13
【富貴港孩】爸爸駕寶馬接放學2個工人拎書包　中三女生︰同學笑我太有錢
家庭關係 網絡熱話 家居 家居意外 土瓜灣 僱傭合約 Facebook

最高瀏覽

【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
17:52 2022/07/23
【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
【罕見意外】2歲半男童嬉水池玩耍被切斷手指　涉事小孩及家長極速逃離
14:08 2022/07/23
【罕見意外】2歲半男童嬉水池玩耍被切斷手指　涉事小孩及家長極速逃離
【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡
14:14 2022/07/22
【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡