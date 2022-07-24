【危險抺窗】土瓜灣女子20樓露台企膠櫈抹外窗　嚇親街坊︰跣一跣就玩完

▲ 土瓜灣一名疑似鐘點工人的女子，被發現在20樓露台企膠櫈抹外窗，非常危險。

抹外窗意外時有發生，昨日（24日）有土瓜灣街坊上傳照片，見到一名疑似鐘點傭工的女子，在20樓高的露台站在膠櫈上抹外窗，大半身高於圍欄，相當危險。因此街坊出帖文希望通知戶主，下次要阻止同類事情發生。

該名街坊在facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」上載照片發文，稱發現一女子在大廈露台站在膠櫈上用地拖抹外窗，從照片可見該女子的上身稍為傾前，雙手拿著地拖抹室外的玻璃窗，非常牙煙。

由於該女子戴上口罩，街坊估計可能是鐘點工人，街坊希望戶主能看到帖文，下次應加以阻止。

嗰度起碼廿樓高，無人值得用一條命去清潔一塊玻璃。（利申，唔係要公審，只希望大家都平平安安）

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網民︰隨時變凶宅

帖文引來很多網民關注，尤其留意到疑似鐘點工是站在膠櫈上，而且周圍沒有扶手，「膠櫈真係會好易郁」、「跣一跣就玩完了」，建議應用加長的拖把或安裝防墮網，最好請抹窗公司來處理，以避免意外發生。

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根據勞工處外傭僱傭合約規定，當僱主要求傭工清潔窗戶向外的一面（外窗），而該窗戶並非位處地面、毗鄰可合理地供傭工安全工作的露台或走廊，則必須已安裝窗花，而窗花須鎖上或被固定，同時外傭除手臂外其他身體部分都不可伸出窗外。

而據僱員補償條例，無論聘用全職或兼職鐘點工，於工作期間意外受傷或死亡，僱主一般情況下都要承擔法律責任，故需要為鐘點工購買勞工保險。

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責任編輯︰王明芳