【預防中暑】 天氣酷熱4款飲品防中暑 營養師：飲1杯就能極速降溫

天氣極度炎熱，天文台預料未來9日都會持續高溫，香港各區進入高溫狀態，若不做好預防措施，隨時都會中暑。台灣有營養師表示，除喝水防中暑外，還有3款飲品也推薦，清熱解毒，一杯就有助於降溫。

營養師陳嫚羚曾在社交平台發文，天氣炎熱之時，中暑等熱急症「每個人都可能發生。」常見症狀包括體溫升高、皮膚乾熱紅、心跳加速，嚴重時甚至無法流汗、頭痛、頭暈、噁心嘔吐等，甚至神智混亂、抽筋或昏迷。

她稱，每天要補充足夠的水分，「這是預防中暑的最佳方式！」不過，除了水之外，還有不同的飲品也可消暑解熱：

1. 每天喝足夠量的水：以體重x40ml計算，例如：60kg x 40 = 2400 ml，但一次喝不超過500ml，每1至2小時補充一次。

2. 冬瓜湯、絲瓜湯：從飲食中增加水分，如：挑選水分多的瓜果類蔬菜入菜，增加水分攝取。

3. 下午茶吃消暑點心：綠豆薏仁湯是大家熟悉清熱解毒的食物，不加糖吃是最好，或改加「果寡糖」代替，也能幫助消化道健康；綠豆中的黃酮類及綠豆蛋白可保護肝臟，降低發炎反應，清熱解毒；薏仁的鉀則可調節體內水分。

4. 番茄汁：選擇無添加糖及鹽的番茄汁，內含抗氧化的茄紅素、維生素C，可同時補充電解質鉀，維持水分平衡。

5. 無糖麥茶：陳嫚羚稱，日本家庭在夏天常會準備無糖麥茶，只要喝250ml就能幫助加速體液循環，有助於降低體溫，且因不含咖啡因，也不影響睡眠。

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責任編輯：羅嘉欣