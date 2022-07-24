【猝死意外】六旬翁倒斃紅磡站殘廁　家屬斥港鐵搜救不力：「錯信港鐵專業」

▲ 六旬翁倒斃紅磡站殘廁，家屬斥港鐵搜救不力：「錯信港鐵專業」。（曾耀輝攝）

六旬翁上周三（20日）晚被發現倒斃在港鐵紅磡站一殘廁。死者家屬表示，當日曾多番致電港鐵職員求助，但對方回覆指一直無發現，質疑港鐵在4個多小時內沒有認真搜索，「錯信港鐵專業」，要求港鐵道歉和徹查事件 。

事發在上周三傍晚約6時，紅磡站職員接到一名女士來電，要求幫忙於紅磡站洗手間尋找失聯親人，至當晚約10時20分，清潔員工準備清潔站內非付費區一間無障礙洗手間時，發現洗手間反鎖但無人回應，打開門後發現老翁倒臥在內，通知車站職員報警。

死者三子稱，當日下午4時許父母在馬鞍山購物後，原定由馬鞍山站往朗屏站探朋友，父親乘車期間想去洗手間，考慮到母親不良於行，父親於是自行到紅磡站找洗手間，並着母親繼續行程。母親5時25分到達朗屏站，至40分仍未收到父親回覆，於是着兒子向港鐵求助。

家屬傍晚6時起曾3度致電職員查詢，並提供死者外表衣着特徵等，但職員強調已搜索所有廁所均無發現，建議家屬擴大搜索範圍。死者三子批評，至傍晚6時56分及8時04分，再有港鐵職員致電詢問父親特徵資料，「最初打電話已提供所有資料，係咪當時冇記低？」直言不能接受其處理手法。直至死者晚上10時20分被發現並送院後，母親接到伊利沙伯醫院通知父親正在急救，而港鐵相隔1個半小時後才通知家屬，「個陣我哋已經係醫院。」

死者妻子至今情緒仍未平伏，形容死者本身是樂天派，亦無長期病，「本來好地地，突然少咗個伴，（港鐵）冇理由（死者失聯）5個幾鐘冇人理，真係好難接受到，一晚就離開咁，接受唔到」。死者長子亦稱，女兒得知祖父死訊「喊住返學，要社工輔導」，父親猝逝對家人打擊甚大。

協助事件的民主黨區議員朱子洛表示，港鐵事後維修更換涉事殘廁的緊急按鈕，質疑事發時按鈕是否正常運作，要求港鐵交代當日是否有搜尋過最後發現死者的殘廁，港鐵有否指引處理廁所內反鎖情況，以及港鐵是否有既定程序尋找失蹤乘客。

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記者：蘇文軒