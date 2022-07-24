【入境要求】周四起所有來港人士須登機前完成健康申報　二維碼有效時間為96小時

▲ 政府在本周四（28日）凌晨零時起，試行改良版電子健康申報系統，要求來港人士在登機來港前提早完成網上電子健康申報並取得二維碼。（資料圖片）

政府今日（24日）公布，將由香港時間本周四（28日）凌晨零時起，試行改良版電子健康申報系統，要求來港人士在登機來港前提早完成衞生署的網上電子健康申報並取得二維碼。推出改良版電子健康申報系統，將有助政府逐步加強電子化核對及處理各項入境檢疫所需手續，從而精簡流程，減省來港人士在香港國際機場所需逗留的時間。



目前的入境檢疫安排



根據現行入境檢疫要求，所有來港人士必須進行健康申報，並在香港國際機場接受「檢測待行」。政府自2020年6月已啓動電子化健康申報程序，讓來港人士透過衞生署的網上健康及檢疫資訊申報表（www.chp.gov.hk/hdf/）提交健康申報並取得二維碼登機來港。自有關程序啓動以來，仍有部分人士在抵港後方進行健康申報，在繁忙時間有機會出現阻礙其他已持有效健康申報抵港人士的情況。



試行改良版電子健康申報系統



為優化入境檢疫措施流程作好準備，政府將試行改良版電子健康申報系統，並要求來港人士必須於登機前完成電子健康申報並取得二維碼。所有在香港時間7月28日凌晨零時或之後登上來港航班的人士，須預先在網上完成衞生署健康及檢疫資訊申報表，並在辦理登機手續時出示完成申報後生成的健康申報二維碼（可為二維碼的下載版本、屏幕截圖或列印本）供航空公司查核，健康申報二維碼的有效時間將為96小時。



因應改良版電子健康申報系統的規定，來港人士透過網上系統，除申報各項健康及檢疫事項外，亦將需要提供完成疫苗接種證明文件、指定檢疫酒店預訂編號等入境檢疫所需資料。在系統試行期間，來港人士在登機時仍需按現行要求出示相關文件，如未能出示電子健康申報二維碼，在系統試行期間仍可登機來港。



不過，稍後當改良版電子健康申報系統試行順利，政府準備在8月份內正式加強電子健康申報表系統及二維碼功能，逐步把各項登機前的文件確認程序電子化，包括經系統核對來港人士申報的疫苗接種證明和指定檢疫酒店預訂等相關資料，並將確認資料整合至電子健康申報二維碼，讓來港人士可憑該二維碼，進行登機前及抵達香港國際機場後所需的入境檢疫、「檢測待行」、閉環轉送往指定檢疫酒店等程序。



政府發言人說，來港人士在登機前完成電子健康申報，可以讓他們在香港國際機場內進行入境檢疫程序時更為順暢，並有助逐步將入境檢疫程序以電子化方式處理，減少人手處理，從而減省輪候及出現樽頸的情況。而要求來港人士登機進行電子健康申報、網上提交資料及取得二維碼，亦是政府持續精簡優化機場入境檢疫流程的一步。稍後當電子健康申報系統加強功能後，已透過申報系統確認所需資料的來港人士，將可在機場內經『快線』通道以健康申報二維碼進行入境檢疫程序及獲安排登上指定檢疫酒店點對點交通，令他們需要在機場逗留的時間大幅減少。



政府將刊憲更新《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的相關指明，以指明出示健康申報二維碼作為登機條件。詳細的登機及強制檢疫要求可參閱抗疫專題網站。



發言人強調，政府會平衡風險和需要，按科學實證和數據，採取精準措施，以最小的代價達致最大的效果，減低對社會正常活動的影響。政府亦會繼續優化對抵港人士實施的檢疫及檢測措施，更精準地落實嚴謹的「外防輸入」措施，同時改善從海外地區抵港人士的檢疫安排，利便對社會經濟復常必要的人員往來。

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記者：郭詩詩