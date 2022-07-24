【古蹟開放】薄鳧林牧場試業錄逾1.4萬訪客　發展局：料今年第四季全面對外開放

▲ 活化歷史建築—薄鳧林牧場。（發展局提供）

發展局局長甯漢豪今日（24日）表示，由舊牛奶公司高級職員宿舍（一級歷史建築）活化而成的薄鳧林牧場已開始試行營運，至今已錄得超過14000名訪客，反映活化項目深受市民歡迎。待運作暢順後，預料今年第四季將會全面對外開放。

發展局局長甯漢豪在網誌指，為加強文物保育的工作，在2008年推出「活化計劃」，至今已成功推出了6期，共22幢政府擁有的法定古蹟及歷史建築已被納入活化計劃，當中有11個項目在營運中，包括薄鳧林牧場。牧場正式營運後，除由薄扶林村村民舉辦各式各樣的工作坊，還會與香港文化藝術團體合作，介紹薄扶林本身的歷史及推廣香港不同的文化和歷史故事。

至於薄鳧林牧場的修復工程及建築特色，他續指，除了中式雙筒雙瓦屋頂、牆上的牛眼窗、特厚的花崗岩石牆等歷史建築特色外，更有新增的斜道。斜道連接至宿舍主樓一樓，既符合無障礙設計的要求，亦可化身成觀景台，當參觀者沿斜道進入主樓時，可看到一望無際的南區海景。

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責任編輯：余思嵐