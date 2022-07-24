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【猝死意外】六旬翁倒臥紅磡站廁內失救港鐵致歉　3個月內全線殘廁將裝感應器

社會 15:35 2022/07/24

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港鐵決定就事件的處理展開內部調查。(資料圖片)

六旬鈞於上周三晚倒臥港鐵紅磡站一個無障礙洗手間意義，家屬今日(24日)召開記者會質疑港鐵搜救不力，詳情即看【下一頁】。港鐵公司表示，就當日即場的處理和溝通等方面引起的質疑，深感明白並表示歉意，現階段會盡快完成調查，並會嚴肅處理調查結果，作出跟進及改善，亦會按需要保存相關的閉路電視片段等資料。

港鐵指，對事件高度重視，已決定就事件的處理展開內部調查，包括檢視由接到求助要求開始的各項細節，以及員工和相關人員在過程中，有否嚴格按照公司的指引和程序。港鐵稱，會嚴正處理今次事件，並與家屬保持溝通，早日作出交代，亦會為家屬提供一切適切的協助。鑑於警方亦正就有關案件進行調查，淘鐵會全力配合警方調查。

港鐵又稱，在調查尚未有結果之前，為謹慎起見避免同類事件發生，將於3個月內在全綫超過90個無障礙洗手間裝設行動感應器，當使用者一段時間沒有動靜，感應器會自動向車站發出警報。

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記者：蘇文軒

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