【死亡個案】新增8名病人離世　4人無疫苗接種記錄

▲ 本港疫情反彈。（曾耀輝攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持連續3日破4000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（24日）下午出席疫情記者會。

今日確診個案有4250宗確診，186宗屬於輸入個案，另外有8名病患離世，4男4女，年齡75歲到103歲，均非來自院舍，4人無任何疫苗記錄。

91歲男性，打了3針，有糖尿病、高血壓，他在6月27日經過屯門醫院急症室入院，當時因為發燒入院，當時快速測試和核酸測試都是陽性。CT值是28.他其後x光發現肺積水狀況，治療後CT變成30，在普通病房情況轉差，7月22日離世。

103歲女性，打了一針，本身有高血壓和關節炎。她6月23日經私家醫院入住伊利沙伯醫院，當時肚痛，腹部有個膿瘡。X光沒有發現肺炎。7月10日發現核酸測試是陽性，到了7月22日轉差，氣促、含氧量低，當晚過身。

99歲女性，沒有疫苗記錄。高血壓、冠心病、心臟衰竭、中風底。7月18日經過屯門醫院急症室入院，咳嗽、胃口差。x光發現肺炎，入院後發現心臟酵素高，有給抗生素和類固醇。7月22日晚上過身。

100歲女性，沒有疫苗記錄。本身有胰臟炎底，7月21日經過博愛醫院入院，當日在家中暈倒。她10日前證實有染疫，到了急症室急救，當日早上其後過身體。

87歲男性，打了一針，有高血壓、冠心病和胃癌。7月3日去律敦治急症室，7月1日快速測試陽性，X光有肺炎。入院後給了藥，之後有併發症，包括胃出血、心房顫抖。

88歲女性，高血壓，無打針記錄。6月26日經屯門醫院入院，發燒咳嗽，核酸測試陽性。醫院給藥，6月30日狀況穩定，轉去北大嶼山香港感染控制中心治療。不過7月12日情況轉差，心房顫動，之後去被大嶼山醫院治療，之後每況愈下，7月18日開始醫院給嗎啡，但7月23日過身。

86歲女病人，已打兩針疫苗，本身有肺氣腫、高血壓、心臟衰竭、腦退化。7月20日經過聯合醫院急症室入院，7月17日快測陽性，核酸測試也是陽性，CT低過20,之後情況轉差。

75歲男性，無打針記錄。高血壓、心肌梗塞、糖尿，7月4日經過北區醫院急症室入院，發燒嘔吐。7月3日快速測試陽性，核酸測試陽性，CT值低於20。7月6日轉入大嶼山香港感染控制中心治療，7月11日氣促多了，心臟酵素高了，轉去北大嶼山急症室，其後轉入瑪嘉烈醫院深切治療部，之後情況轉差，最終在7月23日過身。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍