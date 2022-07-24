【明星豪宅】Patrick Sir陪子玩樂千呎豪宅曝光　林溥來中三開始賺錢現擁3間補習社

由補習天王轉型為幕前藝人的林溥來（Patrick Sir），憑主持《東張西望》入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男主持」最後五強，成為大台近年御用主持之一。

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奢華書房曝光

Patrick Sir與同為TVB藝人的關宛珊（Kimmy）於2016年結婚，2021年4月誕下兒子林若嘉（Preemo），一家三口幸福非常。二人不時在社交平台上載囝囝生活點滴，與眾同樂。

作為新手爸爸的Patrick Sir，近日晒出與愛子在家中書房爬木梯的短片，雖然1歲多的Preemo可愛萌爆，但也不及身後的奢華書房搶眼，讓網民不禁大叫「貧窮限制了思想」！片中Preemo在爸爸懷中「扶搖直上」，人仔細細相當活躍。

書櫃的木梯高過一個成年人，而且片中書櫃未見頂，可想而知有多高，充滿童話感覺。

▲ 囝囝可以在一個舒適環境中長大。（Instagram圖片）

Patrick Sir一家三口居住價值3,000萬元的大圍壹號雲頂，豪宅面積1,123平方呎，共有3間房間連套房，每個單位設有露台，環境清幽。

豪宅擁有超大戶外私人花園，花園種滿綠色植物，Patrick Sir與太太不時在花園用膳及野餐，寫意又有格調。而屋內非常寬敞，樓底約11呎高，採用簡約風格的傢俱，盡顯兩夫妻品味。

中三開始補習賺錢

在九龍城舊區長大的Patrick Sir，家境並不富裕。他畢業於喇沙書院，之後分別於香港科技大學及香港中文大學獲得學士及碩士學位。從小一家六口住在200多呎的房子，他曾接受TOPick訪問時透露：「看到父母為搵食而吵架，那幕是最令我不舒服，因此下定決心要賺錢。」

中三已開始替鄰居的孩子補習賺零用錢，減輕父母的負擔。直到大學繼續當補習老師，其後一次無心插柳的機會令他開始接觸模特兒工作。向來理財有道的Patick Sir，大學畢業不久便儲夠資金創業，並向補習工作方面發展，現時已擁有3間補習社分校。

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