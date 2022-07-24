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【新冠肺炎】仁濟醫院蔡衍濤小學6C班3名學生確診　當局建議停課一周

社會 16:47 2022/07/24

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（曾耀輝攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（24日）下午出席疫情記者會。

張竹君表示，今日新增一間院舍及4間殘疾院舍出現確診個案，分別涉及：

  • 九龍婦女福利會黃張見紀念老人之家1名院友及1名職員確診，4院友要檢疫

  • 九龍婦女福利會黃張見紀念老人之家宿舍2名院友確診，15名院友要檢疫

  • 保良局鄭翼之中心一名院友及1名職員確診，4名院友要檢疫

  • 香港善導會秦石中途宿舍2名院友確診，4名院友要檢疫

  • 東華三院賽馬會展翔日間活動中心暨宿舍1名職員確診，1名院友要檢疫

當局再建議多一間學校其中一班別停課，涉及仁濟醫院蔡衍濤小學6C班，全班有25名學生中有3名學生確診，已建議他們停課一周。

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記者：郭詩詩

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