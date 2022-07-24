【林志穎車禍】林志穎一家尋獲救命恩人　資深攝影師勇救兩父子婉拒受表揚

▲ 原來一名前電視台資深攝影師是林志穎兩父子的救命恩人。

台灣藝人林志穎於22日與兒子Jenso在桃園市蘆竹區中正北路一帶發生車禍，林志穎的Tesla座駕立即起火全毀，幸在場人士及時把父子拉出車外。其中一名暱稱「燒聲」的車主，在網上公開「恩人視角」目擊小志的車禍，並馬上落車救人，原來這位車主是台灣前三立電視台的資深攝影師。

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綜合台媒報道，facebook群組「爆料公社」一名網民上載了其中一名「恩人視角」的車cam影片，該名綽號「燒聲」的車主，當時在林志穎對向的車道駕駛，途中見到林志穎的座駕撞上分隔島，撞擊聲音相當大，「燒聲」聽到後驚呼「唉唷！夭壽喔」，隨即停車一旁並下車趕赴救人。

根據「燒聲」的友人透露，「燒聲」當時不知如何開啟Tesla車門，是孩子自己開車門，「燒聲」再抱出孩子，然後去駕駛座想拉出林志穎，但小志的腳已經被卡住，幸好之後來了幾個工人，包括一名鐵騎士，合力把小志拉出來。

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當時不知傷者是林志穎

後來「燒聲」見救護車抵達，便自行離開，其友人表示，「燒聲」當時並不知道救出的人是林志穎，當下最重要是救人。

事後證實，「燒聲」原來是前三立電視台的吳姓攝影師，他向《三立新聞網》表示，當時見到對向的白色Tesla毫無減速，直接撞向中央分隔島，發出巨大撞擊聲，當時他帶著妻兒要去蘆竹的親子館，但救人一命要緊，他立即下車救人。

▲ 林志穎為兒子穿好裝備。（IG圖片）

小志兒子不斷喊︰抱我

吳姓前攝影師表示，由於車窗隔熱紙太黑，當時看不清車內狀況，突然副駕駛座的車門打開，原來是一名小男孩，他用稚嫩的聲音不斷喊著「你抱我、你抱我」，吳先生馬上解開小男孩的安全帶，抱他到行人路上。

吳先生又言，林志穎雖然沒有昏迷，但已全身癱軟，他一定要將人拉出。當時他聽到林志穎有發出小聲的呻吟，當扛他到行人路時，林志穎也曾試圖拜託眾人幫忙攙扶。新聞曝光後，林志穎一家想聯絡這位救命恩人，但吳先生謙虛婉拒了好意，並祝福林志穎父子平安。

因為我覺得不用這樣，這真的沒甚麼，把心力放在兩位傷者身上就好。

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責任編輯︰林綺玲