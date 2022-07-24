  • 35°C
香港時間 : 2022724日 (週日) 17:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【林志穎車禍】林志穎一家尋獲救命恩人　資深攝影師勇救兩父子婉拒受表揚

親子 16:54 2022/07/24

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

原來一名前電視台資深攝影師是林志穎兩父子的救命恩人。

台灣藝人林志穎於22日與兒子Jenso在桃園市蘆竹區中正北路一帶發生車禍，林志穎的Tesla座駕立即起火全毀，幸在場人士及時把父子拉出車外。其中一名暱稱「燒聲」的車主，在網上公開「恩人視角」目擊小志的車禍，並馬上落車救人，原來這位車主是台灣前三立電視台的資深攝影師。

最新影片推介︰

綜合台媒報道，facebook群組「爆料公社」一名網民上載了其中一名「恩人視角」的車cam影片，該名綽號「燒聲」的車主，當時在林志穎對向的車道駕駛，途中見到林志穎的座駕撞上分隔島，撞擊聲音相當大，「燒聲」聽到後驚呼「唉唷！夭壽喔」，隨即停車一旁並下車趕赴救人。

根據「燒聲」的友人透露，「燒聲」當時不知如何開啟Tesla車門，是孩子自己開車門，「燒聲」再抱出孩子，然後去駕駛座想拉出林志穎，但小志的腳已經被卡住，幸好之後來了幾個工人，包括一名鐵騎士，合力把小志拉出來。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

當時不知傷者是林志穎

後來「燒聲」見救護車抵達，便自行離開，其友人表示，「燒聲」當時並不知道救出的人是林志穎，當下最重要是救人。

事後證實，「燒聲」原來是前三立電視台的吳姓攝影師，他向《三立新聞網》表示，當時見到對向的白色Tesla毫無減速，直接撞向中央分隔島，發出巨大撞擊聲，當時他帶著妻兒要去蘆竹的親子館，但救人一命要緊，他立即下車救人。

林志穎為兒子穿好裝備。（IG圖片）

小志兒子不斷喊︰抱我

吳姓前攝影師表示，由於車窗隔熱紙太黑，當時看不清車內狀況，突然副駕駛座的車門打開，原來是一名小男孩，他用稚嫩的聲音不斷喊著「你抱我、你抱我」，吳先生馬上解開小男孩的安全帶，抱他到行人路上。

吳先生又言，林志穎雖然沒有昏迷，但已全身癱軟，他一定要將人拉出。當時他聽到林志穎有發出小聲的呻吟，當扛他到行人路時，林志穎也曾試圖拜託眾人幫忙攙扶。新聞曝光後，林志穎一家想聯絡這位救命恩人，但吳先生謙虛婉拒了好意，並祝福林志穎父子平安。

因為我覺得不用這樣，這真的沒甚麼，把心力放在兩位傷者身上就好。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【開明爸爸】12歲大仔不愛跑車想當電競選手　林志穎尊重想法︰有興趣最重要
19:02 2022/07/02
【開明爸爸】12歲大仔不愛跑車想當電競選手　林志穎尊重想法︰有興趣最重要
【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
17:52 2022/07/23
【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
【交通意外】林志穎駕Tesla撞橋墩意外 醫生教自救3大關鍵僅數秒可脫困
10:00 2022/07/23
【交通意外】林志穎駕Tesla撞橋墩意外 醫生教自救3大關鍵僅數秒可脫困

你可能感興趣

【開明爸爸】12歲大仔不愛跑車想當電競選手　林志穎尊重想法︰有興趣最重要
19:02 2022/07/02
【開明爸爸】12歲大仔不愛跑車想當電競選手　林志穎尊重想法︰有興趣最重要
【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
17:52 2022/07/23
【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
【交通意外】林志穎駕Tesla撞橋墩意外 醫生教自救3大關鍵僅數秒可脫困
10:00 2022/07/23
【交通意外】林志穎駕Tesla撞橋墩意外 醫生教自救3大關鍵僅數秒可脫困
家庭關係 林志穎 網絡熱話 交通事故 攝影師 Facebook群組 Facebook 台灣

最高瀏覽

【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
17:52 2022/07/23
【林志穎車禍】林志穎臉骨碎裂　搶救一天後經理人回應最新情況
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
09:20 2022/07/23
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
【罕見意外】2歲半男童嬉水池玩耍被切斷手指　涉事小孩及家長極速逃離
14:08 2022/07/23
【罕見意外】2歲半男童嬉水池玩耍被切斷手指　涉事小孩及家長極速逃離