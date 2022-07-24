【最新疫情】今日新增4250宗確診個案 186宗輸入個案【不斷更新】
本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（24日）下午交代最新疫情。
【16:51】
兒童確診個案增加，兒童隔離房佔用率為48%
【16:47】
猴痘潛伏期較長，本港有機會出現輸入個案
【16:47】
張竹君指，會監察猴痘傳入本港風險，有查詢有關疫苗細節
李立業指，潛伏期為5至21天，一般介乎7至9天
【16:43】
醫院管理局再多35名員工確診
【16:42】
1間學校有班級停課一周，涉仁濟醫院蔡衍濤小學6C班有25名學生，有3人確診。詳情即看【下一頁】
1間老人院舍、4間殘疾院舍有確診個案
- 九龍婦女福利會黃張見紀念老人之家
- 保良局鄭翼之中心
- 香港善導會秦石中途宿舍
- 東華三院賽馬會展翔日間活動中心暨宿舍
【16:40】
今日有186宗輸入個案，76宗確診屬機場，75宗確診屬檢疫酒店，35宗屬社區
【16:33】
李立業指，多8人離世，4男4女，年齡介乎75至103歲。詳情即看【下一頁】
新增4名病人危殆及9名病人嚴重。
【16:30】
張竹君指，今日新增4250宗確診個案，186宗輸入個案。快測申報並經核酸檢測2500宗
【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔 驚患「高爾夫球手」疼痛不已
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記者：余思嵐