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【最新疫情】今日新增4250宗確診個案　186宗輸入個案【不斷更新】

社會 16:25 2022/07/24

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

本港確診個案維持每日數千宗。(曾耀輝攝)

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（24日）下午交代最新疫情。

【16:51】

兒童確診個案增加，兒童隔離房佔用率為48%

【16:47】

猴痘潛伏期較長，本港有機會出現輸入個案

【16:47】

張竹君指，會監察猴痘傳入本港風險，有查詢有關疫苗細節

李立業指，潛伏期為5至21天，一般介乎7至9天

【16:43】

醫院管理局再多35名員工確診

【16:42】

1間學校有班級停課一周，涉仁濟醫院蔡衍濤小學6C班有25名學生，有3人確診。詳情即看【下一頁】

1間老人院舍、4間殘疾院舍有確診個案

  • 九龍婦女福利會黃張見紀念老人之家
  • 保良局鄭翼之中心
  • 香港善導會秦石中途宿舍
  • 東華三院賽馬會展翔日間活動中心暨宿舍

【16:40】

今日有186宗輸入個案，76宗確診屬機場，75宗確診屬檢疫酒店，35宗屬社區

【16:33】

李立業指，多8人離世，4男4女，年齡介乎75至103歲。詳情即看【下一頁】

新增4名病人危殆及9名病人嚴重。

【16:30】

張竹君指，今日新增4250宗確診個案，186宗輸入個案。快測申報並經核酸檢測2500宗

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記者：余思嵐

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