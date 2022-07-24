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【東亞盃】港隊硬撼衛冕韓國陳俊樂擔正中場　3球不敵「太極虎」

社會 17:10 2022/07/24

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港隊暫落後南韓一球。(電視擷圖)

香港足球代表隊今午(24日)3時在日本出戰東亞盃決賽周第2場賽事，在名古屋豐田體育場迎戰衛冕的「太極虎」韓國隊。上半場賽事韓國憑姜成真一腳遠射，省中人下笠死門將彈楣底入網，以1:0暫時領先港隊。

港隊上周二以0：6大敗予東道主日本隊，創下東亞盃決賽周最大落敗比數，接下來將對韓國隊及中國隊，主教練安達臣揚言會繼續其逼搶踼法，「中國隊守足90分鐘，最終都輸0：3」。港隊今場作出2個調動，門將方面以陳嘉豪頂替保羅，外流中國的中場陳俊樂取代鞠盈智，前線繼續由「港版萊斯」安永佳、孫銘謙及黃威攻堅。

雖然落後一球，但上半場港隊仍有不少球具威脅的埋門，相對上場賽事，港隊逼搶及攻勢明顯有改善。不過，韓國換邊後作出多個調動加強攻勢，港隊中堅勞烈斯在74分鐘一次解圍失誤，被洪喆把握機會在禁區內窄位狂抽，為韓國拉開至2:0。完場前4分鐘，姜成真接應洪喆傳中頂成3：0。

韓國隊目前2戰全勝，暫領先日本隊，日本稍後時間將對上中國。

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責任編輯：蘇文軒

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