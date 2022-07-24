【立法會補選】李慧琼：如有條件民建聯會爭取參選　葉劉：黨友有興趣會鼓勵參加

▲ 民建聯主席李慧琼。（資料圖片）

由於多位立法會議員加入政府，令立法會議席出現至少4個空缺，民建聯主席李慧琼表示，如果有條件，民建聯會爭取機會參加選舉，如有需要，亦會與不同黨派協調。新民黨主席葉劉淑儀則表示，如果黨員有興趣參加補選，她會鼓勵。

▲ 新民黨主席葉劉淑儀。（資料圖片）

新民黨有3位黨員日前獲政府委任為政治助理，身兼行政會議召集人的葉劉淑儀今見記者時稱，政黨輸出人才加入政府非新鮮事，強調新民黨向來重視培養人才，並一直儲備人才，有適當人選會向政府推薦，不過，葉劉形容，她的資深議員助理快將「清零」，會招募新丁入伍，繼續開班訓練人才。

李慧琼今出席活動時稱，民建聯尚未正式深入討論會否派人參選，但強調一如既往，如果有條件，民建聯都會爭取機會參選，但要先在黨內討論，有需要的話，亦會和其他黨派進行協調。

另外，對於應否保留區議會，李慧琼表示，過去區議會的運作，既有優點亦有缺點，認為所有事都應向前行，最重要是解決到地區問題。

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責任編輯：林曉君