【財爺網誌】陳茂波：本港最新出口數字並不樂觀　第二季GDP難言理想

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波預告，環球以至內地經濟疲弱，本周將公布的本港最新出口數字並不樂觀。他說，整體經濟而言，年初受疫情影響，第一季經濟按年負增長4%，下月初發表的第二季本地生產總值預估數字，即使可望稍有改善，但情況亦難言理想。

陳茂波今撰寫網誌，提及下半年經濟復蘇的步伐和力度仍存在相當挑戰。其中一個主要負面因素，是預期美國聯儲局以至多家主要央行將大幅加息，憂慮其對全球經濟和資金流造成的影響。

他表示，美國進一步加息，亦無可避免會影響到香港市場的資金流和資產價格變化。最顯而易見的是在聯繫匯率機制下，美息上升、港息仍相對低而所觸發的套息活動，再加上近月本地市場對港元需求偏弱，港匯自5月以來多次觸發弱方兌換保證，隨著弱方兌換保證被觸發，資金流出港元體系。

陳茂波認為，資金外流也許是對一個市場沒信心的現象，但由於市場一般只會選擇就匯率相對穩定的貨幣進行套息活動，以賺取息差，因此有關活動也可被視為是對聯繫匯率機制有信心的表現。

他續指，利率自動調節機制會繼而發揮作用，港元拆息會逐步上升，抵銷套息交易的誘因，減低資金從港元市場流出，最終令港元穩定於7.75至7.85的區間內，緩和資金外流的情況。

樓市方面，過去幾個月本港樓價雖有輕微回調，但仍大致保持平穩。雖然本港私人住宅物業過半數已沒有按揭貸款，但當香港隨美國進入加息周期，供樓人士的按揭還款負擔難免增加，市民在置業或作其他投資決定時，還是以審慎策略為上。

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記者：陳葆琳