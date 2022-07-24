【晴朗酷熱】工作空間達34.9度高溫僅開風扇　林超英：熱但不辛苦

▲ (林超英 Lam Chiu Ying fb)

香港天文台總部今日（24日）下午錄得最高氣溫36.1度，為1884年有紀錄以來最高溫，亦打破有記錄以來在7月份錄得月最高氣溫，上水更加錄得38.9度。炎炎夏日，不少人都會選擇在家開冷氣涼快一下，不過，前天文台台長林超英則表示，自己在逾30度高溫下僅開風扇，「熱，但不辛苦」。

林超英今日在社交平台上載相片，指在家工作，氣溫為34.9度，但亦只開著風扇。他感謝「15cm USB 風扇」為他製造氣流，相對濕度60%左右，形容「熱，但不辛苦」。

不少網民在貼文下都留言讚揚林超英，直言「好佩服」：

老實講真係好佩服你

欣賞你的堅持

給世界典範

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責任編輯：余思嵐