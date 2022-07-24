【文化藝術】李家超訪西九及故宮博物館　承諾積極推動創意經濟

▲ 李家超參故宮文化博物館。（李家超Facebook圖片）

特首李家超上星期應邀到西九文化區及香港故宮文化博物館參觀，了解西九最近發展及「香港故宮」開館後的情況。

李家超表示，本屆特區政府銳意將香港打造成文化之都，並積極推動創意經濟。他期望，將西九文化區打造成大灣區文化樞紐，讓香港成為國家級文物及藝術品全國首選的展出地，以及全國首選的表演藝術文化旅遊中心，並加快發展成為中外文化藝術交流中心，讓藝術文化創意產業，成為經濟的新引擎。

早在今年5月特首選舉期間，李家超亦以特首候選人身份到訪西九文化區，他表示，將加強對文體旅遊的總體統籌，制定文化創意產業政策，創造軟實力和香港品牌，讓青年人有更大的舞台發揮創意，創造多元出路。

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責任編輯：林曉君