【港區國安法】鄧炳強：用暴力革命實現民主　只會離民主更遙不可及

▲ 保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強表示，如果香港人用暴力革命去實現所謂民主，去破壞經濟、破壞社會穩定，到頭來只會離民主更遙不可及。

鄧炳強今出席書展活動，以以「國家民族」為題跟中小學生分享。他重提2019年反修例事件，指當時有外部勢力在港推動顏色革命，提醒不要被人分化。

「相信在座各位同學，可能曾遇到一些人，不停跟你說香港政府很壞，國家不好，你要出來反對政府、反對中央，甚至說用暴力也沒有問題，為他提供很多物資，跟你說有甚麼事也不要緊，我會幫你安排逃到外國，就是在這個背景下，令整個社會陷入瘋狂，當中的精髓是，自己不需用一槍一彈，就可以推倒國際上不願合作的政權。」

鄧炳強表示，一個國家是否民主，關鍵在於是否能夠真正做到人民當家做主，他認為，年輕人首先要認識國家、培養民族感情，才不容易被分化。鼓勵年輕人多學習中國歷史，了解國家發展。

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責任編輯：林曉君