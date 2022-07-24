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【3區污水陽性】薄扶林貝沙灣及屯門美樂花園等　當局派35萬快測包

社會 17:07 2022/07/24

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

政府今日（24日）表示，屯門、南區及觀塘污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約35萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試
 
屯門區 — 啟豐園、美樂花園、蝴蝶邨及友愛邨

南區  — 田灣邨、碧瑤灣、貝沙灣（一期）、貝沙灣南岸（二期）、貝沙灣洋房（三期）、貝沙灣南灣（四期）、貝沙山徑洋房（五期）、貝沙灣No.8（六期）、南灣御園、福群大樓、香港仔中心、薄扶林花園、薄扶林村及西安街和崇文街附近一帶住宅

觀塘區 — 秀茂坪邨

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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