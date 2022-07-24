【聲夢傳奇2】Angel唱《讓一切隨風》成功翻身　Dancer怕醜被導師取笑

▲ Jasmine今次大熱倒灶。

TVB節目《聲夢傳奇2》在昨晚（7月23日）播出的第6集進行首輪團戰，由紅隊總監郭偉亮（Eric Kwok）率領Gin Lee（李幸倪）、泳兒（Vincy）、林奕匡（Phil）對決藍隊總監陳奐仁（Hanjin）率領的布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及JW（王灝兒）。

這集共播出2輪半對戰，分別是江廷慧（Vivian）《月牙灣》VS趙小婷（Pamela）《靈魂相認》、任暟晴（Jasmine）《3AM》VS劉詠彤（Angel）《讓一切隨風》，及侯雋熙（Duncan）《信自己》，而其對戰對手XiX將於下一集才出場。

▲ Jasmine

Angel挑戰自我

由於兩隊總監正式「埋牙」，今集火藥味倍增，二人你一言我一語各不相讓！其中Eric Kwok為撐自己學員，竟於Jasmine演唱後誇下海口：「其實可以唔駛聽藍隊架喇！」不但令Hanjin嬲到彈起，更令準備上台的Angel氣得「杏眼圓瞪」。

結果，曾兩次跌入危險區、事前不被看好的Angel以大比數獲勝，加上Eric事前「坐定粒六」態度，可謂全晚高潮位。

本輪放棄最擅長快歌，改為挑戰《讓一切隨風》的Angel，事前大派洋蔥指歌曲是獻給已被淘汰的舊戰友Desta（李茵彤），又指有心理準備隨時是最後一次站在聲夢舞台，故份外落力「加操」，遭直屬導師Alan大讚「勤力到瘋癲」，JW亦為Angel進行運氣及感染力特訓。

▲ Angel今次有超水準表現。

Pamela大蛻變

最終Angel不但以16比9鍊贏Jasmine，更贏盡正評，網民留言：「勤力係有回報」、「非常驚喜、搵啱歌路」、「好有感情」、「聽到眼濕濕」、「感覺到她內心有團火」、「以弱勝強，藍隊勁」、「MVP Tonight」、「成晚唱得最好一個」；網民又盛讚用心施教的JW是Angel及藍隊勝出最大功臣。

昨晚藍隊盡領風騷，除Angel「大翻身」，被指唱歌儼如機械人「空有技術」的Pamela，經JW悉心調教後同樣大蛻變，感動了評審以16比9拋離Vivian成為首輪勝出者。

▲ 江廷慧

Duncan脫胎換骨

經過兩輪比併，藍隊暫以32比18遙遙領先，紅隊能否憑XiX扭轉劣勢有待下回分曉。

負責撼紅隊皇牌XiX的Duncan，綵排期間跟女Dancer貼身互動時「怕醜仔」上身，遭導師取笑「唔識溝女」，並慘遭JW連環嫌棄！不過當正式表演，Duncan脫胎換骨，獲緊接出場的XiX亦忍不住大讚。

▲ Duncan與異性合作怕醜。