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青民首辦Speed Dating百人參加　梁熙化身「丘比特」助覓伴侶

政治 20:22 2022/07/24

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青年民建聯首辦speed dating，出席者是18至35歲的單身人士。（梁熙Facebook圖片）

立法會放暑假，有議員外遊，有議員留港，民建聯立法會議員梁熙忙著做「丘比特」。事關青年民建聯昨日（23日）首度舉辦Speed Dating（快速約會），並吸引100人參加，梁熙則以「資深戀愛者」身份出席作分享。

梁熙說，100名參加者，男女比例大致平均，都是18至35歲的單身人士，有醫生、律師、初創企業創辦人。大家昨日於大棠度假村相聚半日，透過分組遊戲及燒烤等活動互相認識。

活動吸引百人參與。（梁熙Facebook圖片）

有份一起玩遊戲的梁熙就話，自己不是單身，不用相睇，因此是以「資深戀愛者」身份出席作分享，希望大家找到適合自己的另一半，互相扶持，令人生更完美。梁熙又說，就算未能在這個活動找到另一半，但若能在此遇到人生的「貴人」，也是好事，因為他自己便在民建聯遇到很多貴人。

梁熙有份一起玩遊戲。（梁熙Facebook圖片）

據了解，活動一推出，即有逾300人報名，但只有100個名額，梁熙透露，之後會繼續舉辦第二次、第三次，而他亦會繼續以「資深戀愛者」身份出席分享。

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撰文 : 傅流螢

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