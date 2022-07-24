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【MIRROR成員】Edan+Jer互窒大放笑彈　毛舜筠邀重量級神秘嘉賓回家作客

娛樂 18:22 2022/07/24

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重量級神秘嘉賓是古天樂！

「毛姐」毛舜筠先後跟MIRROR成員柳應廷（Jer）和呂爵安（Edan）合作拍攝電影，分別在《阿媽有咗第二個》和《死時死時四十四》飾演二人的媽咪。

早前她邀請了兩位「阿仔」回家作客兼親自教下廚，片中讓其千呎獨立屋曝光，毛舜筠謙稱指是寒舍，令到Edan不禁驚嘆說：「你呢個都係寒舍，我嗰啲係狗屋。」

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互窒大放笑彈

原來「阿仔返阿媽屋企食飯」還有Part 2，而毛姐今日（24日）終於推出。上集已捕捉到Edan一邊切生果一邊偷食，今集開端將27個Edan偷食畫面剪輯起來，盡展其為食一面，相當搞笑。

而下集毛姐先教整川味麻辣涼拌，作為「藍帶督導員」的她親自示範刀功，再耐心指導兩個「阿仔」預備材料。與此同時，毛姐問Edan試鏡時可有信心，又踢爆他當時緊張至無法發聲，她說：「佢好驚，緊張到基本上我聽唔到佢講嘢。」在旁的Jer即搭嗲：「平時唔緊張都唔係好聽到。」毛姐聞言即指二人沒有偶像包袱，Edan向Jer復仇謂：「因為佢根本唔係偶像。」兩人互窒大放笑彈，場面搞笑。

及後，毛姐吩咐二人切象拔蚌，Edan百厭精上身拿起象拔蚌頭對頭扮咀嘴，又向Jer索吻：「錫啖！」嚇得Jer即避開。

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神秘嘉賓現身

除了兩位MIRROR成員外，今集亮點還有一位重量級神秘嘉賓，而他就是有份投資電影《死時死時四十四》的「古老闆」古天樂。

古天樂一現身，Edan調皮地說：「古生，我哋幫你整緊晚餐，夠唔夠膽食？」當然下廚的部分是毛姐負責，藍帶女廚神上場豈會失手，個個吃得津津有味，連吃慣米芝蓮級數美食的古天樂也吃得一臉陶醉。

撰文 : TOPick柴犬出動

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