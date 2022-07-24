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【白色強人II】陳豪相隔17年再披醫生袍　胡定欣盡顯攝影熱愛者功架

娛樂 17:42 2022/07/24

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TVB新劇《白色強人II》將於明晚（7月25日）在翡翠台播出，主要演員有新加盟強人行列的陳豪及胡定欣，還有原班人馬郭晉安、馬國明、唐詩詠、張曦雯及蔣志光等。

今季背負著偉大使命的楊逸滔YT（郭晉安飾），由於經常要現身立法會為罕見病病人爭取「全面開放藥物名冊草案」，故經常要應付大量對白及艱辛專業名詞。

安仔勤記對白

劇組透露，安仔記對白能力驚人，無論多長及當中涉及多少專業名詞，安仔埋位時都能倒背如流，令劇組事先準備好的「貓紙」零用武之地。

問到視帝安仔記對白心得，他笑言只有四個字「死背爛背」，他說：「每次一收到劇本都會即刻開始背，特別係《白色強人》呢類劇，因為有好多專業名詞，同平時講嘢唔同，所以一定要背到好熟，如果唔係就會畀人覺得好生硬，同埋會畀對白影響咗演戲。」

他舉例如劇中有關立法會內的對白，他預先一個月前不停在駕車時將對白一頁一頁地反覆背熟：「直到覺得好純熟，觀眾睇落唔會覺得有瑕疵。」 

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陳豪17年後再醫生

至於兩位新加盟演員亦為「強人」團隊帶來不少衝擊，並分別擔任「搞笑」及「攝影」擔當。

先說陳豪，其劇中角色李文信（Vincent）醫術高明兼為人幽默，是明成北醫院的「女人湯圓」，但其實真實性格專一，徹頭徹尾只鍾情舊情人呂靄寧（張曦雯飾），因而與YT陷入三角戀。

經常與同為急症室副顧問醫生的蘇怡（唐詩詠飾）拍住上的Vincent，處理個案時雖一臉嚴肅緊張，但鏡頭背後卻相當佻皮；其中一場微創手術戲，陳豪便拿著「新到埗」胃鏡玩個不亦樂乎，除騷擾同場的李君妍外，更拿來Selfie扮鬼臉，效果搞笑又驚嚇。

翻查資料，陳豪對上一次飾演要執手術刀的醫生已是2005年的《妙手仁心III》，如今相隔17年再披醫生袍。

胡定欣展攝影才能

而在劇中飾演野心勃勃腫瘤科主管醫生葉晴的胡定欣，背後不但隱藏重大秘密，感情生活亦是一大謎團。

鏡頭前嚴肅剛強的定欣，私下同樣活潑底，更不時趁著拍攝空檔發揮攝影天分，在片場左穿右插影靚相，獲郭晉安大讚水準直達參展級。

撰文 : TOPick柴犬出動

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