葉劉已有心理準備被制裁　「最多叫特區政府送一個夾萬給我」

▲ 行政會議召集人葉劉淑儀坦言，已有心理準備被制裁。（資料圖片）

自2020年《港區國安法》實施後，中港多名官員被美國財政部制裁。今年被委任為行政會議召集人的葉劉淑儀，坦言已有心理準備被制裁，笑言「最多叫特區政府送一個夾萬給我」。

話說，葉劉今日與行會成員之一、金融管理局前行總裁任志剛同場出席書展活動，席間談及國家安全問題，任志剛笑言下一個被制裁的人，可能是葉劉，「如果當日不是有李家超、林鄭月娥，可能就會制裁妳。」

不過，葉劉態度淡然，說了一句「制裁我有了心理準備，最多叫特區政府送一個夾萬給我」，引起全場笑聲。她繼續批評美國針對香港︰「有甚麼理由香港彈丸之地，會威脅妳（美國）的國家安全呢？所以香港有很多人說，我們的國家安全法含糊、廣泛，你先看美國、隨她說的，香港令到她進入緊急狀態，是否更搞笑？不是好笑的事情，只是覺得很離譜。」

事實上，前特首林鄭月娥被制裁後，曾透露自己並無任何銀行戶口，政府只能以現金出糧，家中亦存放了大量現金。

然而，對於有市民以為她會成為特首，她謂「很高興不是自己」，有見特首李家超工作繁多，由自己擔任特首工作會「吃不消」，形容自己「無求」，是退休人士，只是喜歡工作，為香港、國家利益着想。

談及「移民潮」，葉劉淑儀說，移民有很多理由，素來很多港人帶同子女離開香港，及後亦不少人因為工作機遇，而回流香港。她相信待疫情穩定，政府陸續放寬對外交往，很多人會再次回到香港，認為香港比起內地城市有自己特色及優勢，「自己找到條路行」，亦可吸引內地優才。

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