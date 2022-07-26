【工作小組】政府下月起展開全港清潔運動為期3個月　卓永興：建立「標準運作模式」解決地區問題

▲ 政務司副司長卓永興（右）今日（26日）主持「地區事項統籌工作組」第二次會議。（政府新聞處相片）

特首李家超成立4個工作小組，其中由政務司副司長卓永興帶領的「地區事項統籌工作組」，今日舉行第二次會議，通過在8月展開為期3個月的全港清潔運動。卓永興表示，工作組已就樓宇滲水、垃圾屋、鼠患等跨部門的「老、大、難」問題進行研究，以期盡快提出針對性的解決方案，建立「標準運作模式」供各區恆常化執行。

會議審議各部門提交的行動綱領，包括加大日常清潔工作的力度，以及清除各區衞生和街道管理的黑點，各部門總共提交約4,000個會加強日常清潔力度的地點，以及約600個會着力清除的衞生和街道管理黑點。另外，各部門亦向工作組提交多個跨領域、未有改善機制的環境衞生和街道管理問題。

卓永興說，大家迅速起動，主動在各自範疇建議展開大規模的部門以至跨部門清潔行動，充分體現各部門為市民締造良好生活環境、切實排解民生憂難的決心，實在令人鼓舞和激賞。

出席今日會議的高層人員包括環境及生態局局長謝展寰和兩位常任秘書長，以及漁農自然護理署、屋宇署、渠務署、食物環境衞生署、路政署、民政事務總署、政府新聞處、海事處、香港警務處、香港電台和運輸署11個部門的首長。房屋署、地政總署和康樂及文化事務署亦派出副部門首長出席。

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責任編輯：陳葆琳