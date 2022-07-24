【MIRROR演唱會】Edan發長文回應《I SWIM》批評　形容李馬榮為Viutv吳卓羲

ViuTV劇《I SWIM》在上周五（7月22日）播出大結局，可是此劇由劇迷期待到後來被指劇情大暴走，結局更被狠批「爛尾」，編導馮志強成眾矢之的。

身為男主角之一的「李馬榮」呂爵安（Edan），雖然忙於MIRROR演唱會綵排，也在今日（7月24日）近清晨時分於個人IG上載幾張《I SWIM》劇照，並發長文講有關網民對此劇批評的感受。

未有時間睇大結局

Edan透露近日忙於MIRROR演唱會，故未有時間看最後兩集《I SWIM》，要待演唱會後才有時間看到，但直言自己是：「作為一個網癮少年，梗係睇到大家嘅討論，見到好多唔同嘅聲音啦。」

他續坦白指：「有人問我，你會唔會好失望啊？真心嗰句，我自己真係冇嘅，反而好慶幸自己有參與其中，拍攝嘅過程固然學到好多嘢，但原來一個作品出街，睇返整個作品，再睇返自己嘅表現，同觀眾嘅意見，係會再令自己學到更多嘢，令自己有所成長，而呢啲經驗，就係可以比你用喺之後嘅演出 ，之後嘅作品上。」

接受大眾意見

Edan指今次的角色不是自己過去演開的類型，當初表接演時也擔心會否太「死咕咕」﹑演得不夠自然，同時又擔心大家看不慣，但指：「如果我因為驚就唔試，我就永遠都冇機會做其他類型嘅角色，大家就永遠都睇唔慣我做其他性格嘅角色，如果我因為擔心就唔試，咁其實...我乜都唔洗做㗎啦喎，上台表演都擔心㗎，咁係咪唔做啊？」

他表示如果不嘗試，就不會知自己有何做得不好，不會知自己有何需要進步：「可能有人今次睇唔慣，但經過今次之後，可能你就會睇得慣呢，可能今次做得未夠好，但經過今次之後，下次咪可以做好啲囉，所以，一定要做。」

承諾盡力改進

另外，有網民表示替演員要在寒天拍游水戲辛苦，Edan指其實幕後團隊工時比演員更長更辛苦，並特別讚導演馮志強：「真係用愛發電，所以真係好感激同好respect幕後每一位，你哋真係好犀利。

Edan更表示：「其實有意見先會有進步，盲撐係唔好，但盲__亦都唔好，所以我哋係好歡迎啲客觀建設性嘅意見。唔怕老實講，我自己有時睇到啲負評都好confuse。」

他甚至坦白稱：「話我唔緊要啊，講得啱嘅我會聽，然後盡力改。但有時我分唔到啲負評，係因為本身唔鍾意我定點，搞到我都唔知take唔take好，不過都係嗰句，即係要再做好啲囉。」

Edan最後說：

有討論其實是好事，總好過無人講：「但我覺最緊要係大家要繼續支持香港嘅創作同製作（唔止係劇集啦）。 成日問點解外國嘅好咁多，喂大佬人哋多咁多資源，多咁多人才，多咁多support。 你幾可聽到一個後生仔話大個想做導演想做編劇？ 所以大家__嘅同時，都要繼續大大力支持，咁件事先會越嚟越好，覺得有問題有唔好嘅就比意見，希望佢下次變好！ 講完，沖涼瞓覺！

多謝iSwim，多謝導演，多謝所有台前幕後，多謝有睇有討論嘅每一位，多謝李馬榮(Viutv吳卓羲)😂

哩段旅程好難忘，希望大家可以繼續支持香港嘅作品，亦希望大家下一次又可以見到一個唔同咗嘅Edan啦🔥🔥