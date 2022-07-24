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【猴痘病毒】張竹君指本港有機會現輸入情況　如現個案會送傳染病中心集中治療

社會 18:16 2022/07/24

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（陳靜儀攝）

世衞日前因應多國或地區出現的猴痘爆發，列為「國際關注的突發公共衞生事件」。本港至今未有發現猴痘個案，惟衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，亞洲曾有輸入個案，認為本港亦有機會出現猴痘輸入個案。

至今有逾70個國家或地區現逾1.4萬宗懷疑和確診猴痘個案。張竹君表示，猴痘潛伏期介乎5至21日，傳播途徑主要為緊密接觸，有機會經體液、被受感染的動物咬傷而感染、或長期面對面接觸等亦可經飛沫傳染；患者一般出現發燒、嚴重頭痛和肌肉痛、口腔潰瘍及皮疹等徵狀。

她強調港府會密切監測，採取適合的預防措施，而當局正查詢及商討盡早供應用於預防猴痘感染的相關天花疫苗來港的細節，同時會因應世衞決定和建議去信予全港醫生。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業亦表示，會提醒醫護提高警覺，採取適當感染控制，若出現猴痘患者，會轉送到瑪嘉烈醫院傳染病中心集中治療。

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記者：郭詩詩

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