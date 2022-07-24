【海外升學】加拿大學校重批判性思維　教育資源平均絕少「名校」現象

▲ 加拿大的教育資源分配平均，絕少出現「名校」現象。（i-stock圖片）

自2000年前後開始，海外留學生群體從過往主要攻讀學士和碩博士學位，逐漸走向低齡化，越來越多的高中畢業生，甚至是中小學生都開始出國接受西方教育、體驗異域文化、開闊眼界。而留學國家主要集中在美國、加拿大、英國等歐洲多國和日本。相比於其他熱門的留學國家，加拿大是將國民平均所得收入用於教育最多的國家，政府對教育的重視程度使得加拿大成為了世界上教育經費最高的國家之一。

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完整且高水準的教育，加上良好的生活和學習環境、合理的留學成本，以及吸引的留學生畢業工簽政策，讓加拿大一度超越其他國家成為最受歡迎的留學目的地。

相較於香港高強度和填鴨式教育，加拿大的教育方式更符合學生的成長需求。在西方教育體系下，學校更注重的是學生的個性發展及批判性思維的開拓，學生被鼓勵勇於表達自己的看法，而不是老師一味的強調對與錯。大部分學生在兒童和青少年時期更多是寓教於樂，讓天性和特長得到充分的引導和發展。

教育資源的平均分配使得加拿大很少出現「名校」現象，也沒有所謂的「學區房」，中小學生入讀的學校主要是依據學生的居住地址而劃分，不同學校的學生所接受到的教育質量並不會有較大的差距，加上加拿大作為移民大國，普遍人民較為友情，學生相較其他國家更容易融入及適應當地的生活。

與中港台「一試定成敗」的升學模式不同，加拿大的大學申請基本都是從高中就開始準備，尤其是對於想進入國際一流大學的學生而言。加拿大大學對於不同專業的錄取要求是不一樣的，所以學生需要及早根據目標專業來規劃自己的高中課程，包括學科的選擇以及相關課外活動的安排。

如果到了高中最後一年才開始準備，就有可能出現因為高中學科不匹配，而導致無法滿足大學錄取要求的情況。這一點對於參加完香港中學文憑試（DSE）考試後才出國留學的學生，尤其需要注意。

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信德顧問集團Global Path Consulting自2009年成立，為加拿大當地一家政府認可/持牌的「一站式」移民留學顧問服務公司。

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